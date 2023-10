Attualita 427

Caltanissetta, all'istituto Cristo Re inizia l'anno scolastico puntando sui "Nidi di comunità"

I bambini dell’Istituto hanno potuto beneficiare del contatto con la natura insieme ad insegnanti e genitori

Redazione

Si è tenuto stamattina presso l’Istituto Paritario Oasi Cristo Re, Scuola dell’Infanzia e Primaria di Caltanissetta, l’inaugurazione dell’anno scolastico 2023/24 avviato con la celebrazione eucaristica da parte del Rev. Padre Gaetano Cangiano dell’Ordine dei Predicatori di Potenza, alla presenza dei genitori e dei bambini frequentanti l’istituto, con il successivo intervento della Dirigente scolastica Madre Superiora Maria Paola Melia della Congregazione delle Suore Domenicane.

In occasione della festa d’inizio dell’anno scolastico, i partner "Istituto Oasi Cristo Re" e "Cooperativa Sociale Feedback", rappresentata dal Presidente Ed. Prof. Salvatore Falzone, sono stati lieti di presentare agli intervenuti il progetto “Nidi di Comunità”, un’iniziativa multiregionale finanziata da “Con i Bambini Impresa Sociale” nell’ambito del Programma Prima Infanzia, coordinato dalla Pediatra Dr.ssa Antonella Casani di Benevento.

Obiettivo generale del progetto, curato per il territorio nisseno dalla Dott.ssa Giulia Giorgio e presentato oggi dal Dott. William Di Noto, è quello di incidere sulla riduzione delle disuguaglianze territoriali, economiche, sociali e culturali, garantendo pari opportunità di educazione e di cura ai bambini sin dai primi anni di vita, innovando le reti locali per connettere scuole e società civile sui temi dello sviluppo umano integrale e dello sviluppo locale, coinvolgendo tutti gli Operatori ed i Professionisti dell'Istituto e della Cooperativa in questo primo anno di attività in un’intensa attività di formazione.

In particolare, il progetto prevede di erogare - fra i primi in Sicilia - azioni di supporto alla genitorialità anche nelle fasi prenatali, grazie alla figura professionale della Doula e ponendo particolare attenzione alle famiglie in condizione di vulnerabilità; oltre all’attivazione di uno sportello di orientamento, la proposta progettuale prevede di svolgere attività didattica negli spazi naturali dell’Istituto, secondo il modello dell’Asilo nel bosco, ideato dal Prof. Danilo Casertano.

La presentazione del progetto ha visto il coinvolgimento dell’Assessore alle Politiche Sociali Dott.ssa Cettina Andaloro accompagnata dall’Assessore ai Lavori Pubblici Dott. Marcello Frangiamone, i quali hanno rappresentato l’interesse ed il sostegno per il proseguimento della proposta progettuale da parte dell’Amministrazione comunale di Caltanissetta.

All’iniziativa, sostenuta nella prima fase di attività da molti Enti ecclesiastici, del Terzo Settore e del Volontariato di Caltanissetta, hanno partecipato oggi attivamente l’Associazione “Mamme in rete”, l’Associazione "C.A.V. – Centro di Aiuto alla Vita", l’Associazione Comitato di Quartiere “San Francesco/Stazzone” e l’Associazione “Nati per leggere”, che ha intrattenuto i bambini in una preziosissima attività didattica e di lettura.

Dopo la presentazione delle attività e delle reti di progetto, i presenti hanno partecipato ad una degustazione nel bosco dell’Oasi di prodotti biologici tipici nisseni a cura di Slow Food Caltanissetta, del Panificio “Fedele Termine” e dell’Azienda Agricola “Maira BIO”, che hanno anche patrocinato l'evento. Nel frattempo, i bambini dell’Istituto hanno potuto beneficiare del contatto con la natura condividendo un prezioso momento di vita sociale e di comunità con i loro genitori e con i loro Insegnanti.

Alla presentazione del progetto, hanno partecipato con particolare interesse anche gli Operatori della sede formativa nissena dell’Ente di Formazione Professionale CIRPE di Palermo, da sempre impegnato nel contrasto e nella prevenzione del fenomeno della dispersione scolastica, e l’Associazione SAMOT CATANIA Onlus, la quale gestisce attualmente un progetto finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di assistenza ai bambini affetti da patologia oncologica e dei loro nuclei familiari anche nella provincia regionale di Caltanissetta.



