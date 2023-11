Attualita 513

Caltanissetta, all'istituto "Caponnetto" un incontro sulla Comunicazione Aumentativa Alternativa

I docenti, gli assistenti all’autonomia e alla comunicazione e i genitori presenti hanno mostrato grande interesse

Redazione

Il 14 novembre 2023 si è svolto, all’Istituto Comprensivo Statale “A. Caponnetto” di Caltanissetta, un incontro per promuovere la consapevolezza sulla CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa). Il Dirigente Scolastico, Prof. Maurizio Lomonaco, ha accolto favorevolmente la richiesta del CSR (Consorzio Siciliano di Riabilitazione) di organizzare momenti informativi presso le istituzioni scolastiche, finalizzati a sensibilizzare tutti i partner comunicativi appartenenti ai vari contesti di vita che hanno in carico alunni con Bisogni Educativi Speciali.

Gli operatori del CSR (Direttore sanitario Dott.ssa Antonella Trusso, psicologa Dott.ssa Anna Fiandaca, logopediste Dott.ssa Floriana Ferrara e Dott.ssa Eleonora Augello, neuropsicomotriciste Dott.ssa Maria Luisa Guagenti e Dott.ssa Aldina Vetri), dopo aver illustrato il progetto “ELABORANDO modi di comunicare” che mira a sostenere e incentivare il bisogno comunicativo di ogni persona con complessi bisogni comunicativi (CBC), hanno messo a disposizione dei partecipanti, ausili di CAA, video e testimonianze sull’operato del CSR.

I docenti, gli assistenti all’autonomia e alla comunicazione e i genitori presenti hanno mostrato grande interesse per tutti gli strumenti e le strategie che possono essere utilizzati per fare emergere il potenziale comunicativo di una persona con difficoltà. Particolarmente toccante è stata la testimonianza dei genitori di G., bambino seguito presso il CSR di Caltanissetta, i quali hanno sottolineato l’importanza di percorsi individuali finalizzati all’insegnamento e all’uso funzionale della CAA che aiutano ogni giorno il proprio figlio a uscire dal silenzio e ne facilitano la vita di relazione, l’inclusione e la partecipazione sociale.



