Caltanissetta, all'istituto Caponetto in mostra i lavori artistici di Alessio: accolti anche tre bimbi ucraini

Alessio Taibbi è un ragazzo speciale dotato di un talento per le arti figurative

Redazione

Stamane all’Istituto “Antonino Caponetto” mostra di lavori artistici del giovane studente speciale, Alessio Taibbi. Alessio, che frequenta la 2^H, ha da anni mostrato una particolare attitudine per le arti figurative, rivelando una creatività fuori dal comune. Pertanto i docenti della classe con l’approvazione del Dirigente scolastico, Maurizio Lomonaco, hanno pensato di organizzare a scuola un’esposizione di alcuni dei suoi più bei lavori, alla presenza anche dei familiari.

“La mostra – dichiara Maurizio Averna, docente di Alessio – è stata vista ed apprezzata dagli alunni/e e da tutto il personale dell’Istituto con visibile emozione e gioia da parte dell’artista in erba”. “Non potevo non appoggiare una simile iniziativa – aggiunge Lomonaco – che gratifica e valorizza non solo l’impegno del giovane studente ma anche quello dei docenti, che lavorano da anni sull’inclusione e sull’integrazione”. “Oggi per la nostra scuola – continua il dirigente – è stata una giornata particolarmente gratificante perché oltre alla mostra abbiamo organizzato l’accoglienza di due bambine e di un ragazzino provenienti dall’Ucraina, che saranno inseriti nelle classi di appartenenza”.



