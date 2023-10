Salute 462

Caltanissetta, all'Hotel Ventura il primo corso Blsd organizzato dal Nuovo Sindacato Carabinieri e Rotary Club

I partecipanti hanno acquisito le competenze per eseguire le previste manovre in caso di un arresto cardiaco

Redazione

10 Ottobre 2023 12:12 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-allhotel-ventura-il-primo-corso-blsd-organizzato-dal-nuovo-sindacato-carabinieri-e-rotary-club Copia Link Condividi Notizia

In data 09/10/2023 nei locali dell’Hotel Ventura di Caltanissetta il Nuovo Sindacato Carabinieri – Segreteria di Caltanissetta, in collaborazione la Rotary Club delegazione di Caltanissetta, si è svolto il primo corso BLSD rivolto agli iscritti del sindacato e non. Al termine del corso, grazie alla grande professionalità dei medici e professionisti del ROTARY CLUB: Dott.ssa Rita Marchese Ragona, Dott. Benedetto Trobia e Dott. Giuseppe Sagone, i partecipanti hanno acquisito le giuste competenze per eseguire le previste manovre in caso di un arresto cardiaco, che potranno mettere in campo anche nel normale svolgimento del servizio istituzionale.

Lo scopo fondamentale dell’NSC (Nuovo Sindacato Carabinieri) è la tutela professionale e personale di miglia di uomini e donne in divisa, che, ogni giorno con molteplici sacrifici assolvono con onore e prestigio il loro compito, instaurare un dialogo costruttivo con le forze politiche e i vertici della nostra amata amministrazione consapevoli del fatto che sino a oggi operiamo in un ambiente ancora molto restio, ma che giorno dopo giorno riusciamo a raccogliere consensi sia dal mondo militare che da parte della collettività, promuovere su tutto il territorio nazionale le attività svolte dell’Arma dei Carabinieri e accrescere le competenze culturali e professionali dei nostri iscritti. Alcune delle attività svolte saranno rivolte anche alla collettività, poiché l’interesse per la comunità resta un punto cardine per noi carabinieri.



In data 09/10/2023 nei locali dell'Hotel Ventura di Caltanissetta il Nuovo Sindacato Carabinieri - Segreteria di Caltanissetta, in collaborazione la Rotary Club delegazione di Caltanissetta, si è svolto il primo corso BLSD rivolto agli iscritti del sindacato e non. Al termine del corso, grazie alla grande professionalità dei medici e professionisti del ROTARY CLUB: Dott.ssa Rita Marchese Ragona, Dott. Benedetto Trobia e Dott. Giuseppe Sagone, i partecipanti hanno acquisito le giuste competenze per eseguire le previste manovre in caso di un arresto cardiaco, che potranno mettere in campo anche nel normale svolgimento del servizio istituzionale. Lo scopo fondamentale dell'NSC (Nuovo Sindacato Carabinieri) è la tutela professionale e personale di miglia di uomini e donne in divisa, che, ogni giorno con molteplici sacrifici assolvono con onore e prestigio il loro compito, instaurare un dialogo costruttivo con le forze politiche e i vertici della nostra amata amministrazione consapevoli del fatto che sino a oggi operiamo in un ambiente ancora molto restio, ma che giorno dopo giorno riusciamo a raccogliere consensi sia dal mondo militare che da parte della collettività, promuovere su tutto il territorio nazionale le attività svolte dell'Arma dei Carabinieri e accrescere le competenze culturali e professionali dei nostri iscritti. Alcune delle attività svolte saranno rivolte anche alla collettività, poiché l'interesse per la comunità resta un punto cardine per noi carabinieri.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare