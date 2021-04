Salute 665

Caltanissetta, allarme del Nursind: gravi carenze di ausiliari negli ospedali

Turni senza riposo e rischi per l’assistenza igienico-sanitaria

Redazione

21 Aprile 2021 11:50

Allarme personale all’Asp di Caltanissetta. Il Nursind accende i riflettori sulle gravi carenze di ausiliario socio sanitari. Secondo il sindacato “i pochi ausiliari in servizio sono gravati di un carico al di fuori delle norme contrattuali e in alcuni casi svolgono turnazioni senza riposo e con un numero notevole di ore di straordinario per far fronte alle numerose e sacrosante richieste da parte delle Unità operative e degli ospedali. Questa Direzione prosegue il Nursind - non si è ancora organizzata al meglio per assumere personale Ausiliario o colmare la forte carenza attraverso la ditta di ausiliarato esterna. Oggi in molte unità operative non si riesce più a garantire un regolare servizio: operatori che sono spesso chiamati a prestare la loro attività in più unità operative. Senza dimenticare che l'attuale ditta non garantisce i festivi e le notti".

In una nota la segreteria territoriale evidenza che “la situazione precaria rischia di aggravarsi con l’approssimarsi dei mesi estivi quando alla già cronica mancanza di personale si aggiungeranno le assenze di coloro che usufruiranno delle rispettive ferie estive. Altre aziende come l'Asp di Agrigento hanno già bandito di recente un concorso per questa figura, le soluzioni ci sono ma vanno trovate al più presto”. Il sindacato invita quindi “i vertici aziendali a rivedere l'assetto organizzativo per renderlo congruo alle esigenze reali, da identificare non solo con i bisogni dei pazienti, ma anche in quelle degli stessi

lavoratori sottoposti a turni esagerati di lavoro, spesso utilizzati in continua emergenza. Chiediamo infine alla direzione strategica aziendale ad autorizzare procedure celeri per le assunzioni, in modo da poter garantire in questo periodo emergenziale ottimali condizioni igienico sanitarie in tutte le unità operative e servizi dell’Asp di Caltanissetta”.



Allarme personale all'Asp di Caltanissetta. Il Nursind accende i riflettori sulle gravi carenze di ausiliario socio sanitari. Secondo il sindacato "i pochi ausiliari in servizio sono gravati di un carico al di fuori delle norme contrattuali e in alcuni casi svolgono turnazioni senza riposo e con un numero notevole di ore di straordinario per far fronte alle numerose e sacrosante richieste da parte delle Unità operative e degli ospedali. Questa Direzione prosegue il Nursind - non si è ancora organizzata al meglio per assumere personale Ausiliario o colmare la forte carenza attraverso la ditta di ausiliarato esterna. Oggi in molte unità operative non si riesce più a garantire un regolare servizio: operatori che sono spesso chiamati a prestare la loro attività in più unità operative. Senza dimenticare che l'attuale ditta non garantisce i festivi e le notti". In una nota la segreteria territoriale evidenza che "la situazione precaria rischia di aggravarsi con l'approssimarsi dei mesi estivi quando alla già cronica mancanza di personale si aggiungeranno le assenze di coloro che usufruiranno delle rispettive ferie estive. Altre aziende come l'Asp di Agrigento hanno già bandito di recente un concorso per questa figura, le soluzioni ci sono ma vanno trovate al più presto". Il sindacato invita quindi "i vertici aziendali a rivedere l'assetto organizzativo per renderlo congruo alle esigenze reali, da identificare non solo con i bisogni dei pazienti, ma anche in quelle degli stessi lavoratori sottoposti a turni esagerati di lavoro, spesso utilizzati in continua emergenza. Chiediamo infine alla direzione strategica aziendale ad autorizzare procedure celeri per le assunzioni, in modo da poter garantire in questo periodo emergenziale ottimali condizioni igienico sanitarie in tutte le unità operative e servizi dell'Asp di Caltanissetta".

Ti potrebbero interessare