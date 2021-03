Caltanissetta, allaccio abusivo al contatore del condominio: panificatore denunciato per furto di energia elettrica

La società elettrica aveva sospeso la fornitura di energia all’esercizio commerciale per morosità. L'uomo è stato denunciato dalla polizia

12 Marzo 2021 11:18

I poliziotti della sezione volanti hanno denunciato in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica un nisseno 42enne per furto di energia elettrica. L’uomo, titolare di un panificio ubicato nella periferia cittadina, da qualche giorno aveva allacciato i cavi del contatore elettrico dell’attività commerciale al contatore del condominio. A segnalare la circostanza all’amministratore alcuni condomini dello stabile che avevano notato la manomissione nel vano che ospita i contatori elettrici. Gli agenti della Polizia di Stato intervenuti sul posto, dopo aver constatato la manomissione, hanno richiesto l’intervento di tecnici della società elettrica che hanno rimosso i cavi abusivamente allacciati, accertando che la fornitura di energia al panificio era stata sospesa per morosità.



