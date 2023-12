Cronaca 96

Caltanissetta, alla società Mutuo soccorso Maria della Catena screening per i soci

Una intera giornata dal tema "La Tua salute ci sta a cuore" con medici professionisti

Redazione

02 Dicembre 2023 18:35 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-alla-societa-mutuo-soccorso-maria-della-catena-screening-per-i-soci Copia Link Condividi Notizia

Oggi la Società Mutuo Soccorso Maria Santissima della Catena ha organizzato per i soci la giornata “La Tua salute ci sta a cuore”, una giornata di controllo sanitario di prevenzione con screening di Otorino-laringoiatria da parte del dott. Michele Curatolo, oculistica effettuata dott. Salvatore Giuliano, internista e controlli pressione,glicemia,ecc. da parte del dott. Calogero Bellavia,controllo udito da parte del dott. Silvano Profeta.

Numerosi soci sono stati sottoposti a visita medica e sono state riscontrate numerose patologie che gli interessati non conoscevano. Questa è una delle tante lodevoli iniziative che la Società organizza in favore dei propri soci e familiari. Sono previste, per il prossimo anno, altre giornate di prevenzione che contribuiranno a salvaguardare la salute e prevenire eventuali malattie invalidanti.



Oggi la Società Mutuo Soccorso Maria Santissima della Catena ha organizzato per i soci la giornata "La Tua salute ci sta a cuore", una giornata di controllo sanitario di prevenzione con screening di Otorino-laringoiatria da parte del dott. Michele Curatolo, oculistica effettuata dott. Salvatore Giuliano, internista e controlli pressione,glicemia,ecc. da parte del dott. Calogero Bellavia,controllo udito da parte del dott. Silvano Profeta. Numerosi soci sono stati sottoposti a visita medica e sono state riscontrate numerose patologie che gli interessati non conoscevano. Questa è una delle tante lodevoli iniziative che la Società organizza in favore dei propri soci e familiari. Sono previste, per il prossimo anno, altre giornate di prevenzione che contribuiranno a salvaguardare la salute e prevenire eventuali malattie invalidanti.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare