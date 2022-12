Caltanissetta, alla scuola "Verga" spettacolo di fine anno con i brani natalizi eseguiti dagli allievi

Dopo una simpatica performance di body percussion eseguita dai ragazzi della I C guidati dalla professoressa Minniti, si è esibito il coro della scuola, di recente istituzione, che ha cantato "Happy Christmas " di J. Lennon e il famoso gospel "Oh happy day". Sia il coro che i gruppi strumentali sono stati diretti dalle professoresse Lia Minniti e Rita Scarlata che si sono avvalse della collaborazione tecnica ai microfoni, mixer e luci del professore Francesco Drago e dell'allievo Marco Tolini. Hanno chiuso lo spettacolo otto alunne che hanno ballato sulle note della famosa canzone " All I want for Christmas is You". Il numeroso pubblico intervenuto ha dispensato applausi e apprezzamenti a tutti i ragazzi, più di cento, coinvolti nell' iniziativa.