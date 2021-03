Cronaca 1270

Caltanissetta, alla guida dell'auto con una patente falsa acquistata su internet: denunciato

L’uomo, al quale gli agenti hanno sequestrato una bustina di marijuana, è stato anche segnalato in Prefettura per uso personale di stupefacenti.

Redazione

11 Marzo 2021 10:12

I poliziotti della sezione volanti hanno denunciato in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica un nigeriano trentaduenne per uso di atto falso poiché trovato, alla guida di un’autovettura, con una patente falsa acquistata su internet. Sabato scorso l’equipaggio di una volante ha fermato una Volkswagen Golf che transitava per via Due Fontane, nel corso del controllo gli agenti hanno avvertito un forte odore di marijuana provenire dall’interno dell’abitacolo del mezzo. I poliziotti hanno quindi sottoposto a perquisizione i tre occupanti dell’auto e, all’interno del portafogli del conducente, hanno rinvenuto e sequestrato una bustina di marijuana.

L’uomo ha esibito una patente palesemente falsa e, su richiesta degli agenti, ha riferito di averla acquistata su internet previo pagamento di una somma di denaro. Oltre alla denuncia penale e alla segnalazione in Prefettura, al trentaduenne sono state comminate diverse sanzioni amministrative per diverse violazioni al codice della strada. Caltanissetta, 11 marzo 2021



