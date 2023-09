Attualita 434

Caltanissetta, alla "Caponnetto" festa dell'accoglienza per i bimbi delle classi 1^A e 1^B

Ogni alunno ha indossato una macchina di cartone per simboleggiare il nuovo viaggio da intraprendere

Redazione

12 Settembre 2023 08:24 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-alla-caponnetto-festa-dellaccoglienza-per-i-bimbi-delle-classi-1a-e-1b Copia Link Condividi Notizia

Giorno 11 Settembre alla Scuola Primaria “A. Caponnetto” di Caltanissetta si è svolta la Festa dell’Accoglienza per gli alunni delle classi 1^A e 1^B. Le insegnanti della Scuola dell’Infanzia “Santa Petronilla” e “Real Maestranza” hanno accolto i loro alunni accompagnati dai genitori nel salone della Scuola dell’Infanzia “Santa Petronilla”dove ogni alunno ha indossato una macchina di cartone per simboleggiare il nuovo viaggio da intraprendere per l’ingresso alla scuola primaria.

Alunni e insegnanti della scuola dell’infanzia nell’androne della scuola primaria hanno incontrato le nuove insegnanti attraverso un rituale simbolico: un passaggio di consegne, che segna la fine e l’inizio di due percorsi, la frequenza dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia e il viaggio appena intrapreso degli alunni delle due classi prime. Attraverso un’attività svolta da parte degli alunni alla presenza dei genitori si è dato il via alla formazione delle classi. Il Dirigente Scolastico Professore Maurizio Lomonaco ha salutato i genitori e ha augurato buon anno scolastico a tutti i presenti.

Con la Festa dell’Accoglienza si è voluto sottolineare la consapevolezza dell’importante ruolo educativo degli insegnanti per una scuola attenta ai bisogni degli alunni, che si basa su un’ampia e condivisa progettualità e che consolida sempre più la collaborazione con le famiglie. Fiducia e speranza da parte dei genitori si sono intrecciate a gioia e curiosità dei bambini pronti a iniziare un nuovo viaggio formativo alla scuola primaria. Tutto il personale docente coinvolto nel la Festa dell’Accoglienza augura buon anno scolastico a chi vive la scuola con impegno e spirito di appartenenza.



Giorno 11 Settembre alla Scuola Primaria "A. Caponnetto" di Caltanissetta si è svolta la Festa dell'Accoglienza per gli alunni delle classi 1^A e 1^B. Le insegnanti della Scuola dell'Infanzia "Santa Petronilla" e "Real Maestranza" hanno accolto i loro alunni accompagnati dai genitori nel salone della Scuola dell'Infanzia "Santa Petronilla"dove ogni alunno ha indossato una macchina di cartone per simboleggiare il nuovo viaggio da intraprendere per l'ingresso alla scuola primaria. Alunni e insegnanti della scuola dell'infanzia nell'androne della scuola primaria hanno incontrato le nuove insegnanti attraverso un rituale simbolico: un passaggio di consegne, che segna la fine e l'inizio di due percorsi, la frequenza dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia e il viaggio appena intrapreso degli alunni delle due classi prime. Attraverso un'attività svolta da parte degli alunni alla presenza dei genitori si è dato il via alla formazione delle classi. Il Dirigente Scolastico Professore Maurizio Lomonaco ha salutato i genitori e ha augurato buon anno scolastico a tutti i presenti. Con la Festa dell'Accoglienza si è voluto sottolineare la consapevolezza dell'importante ruolo educativo degli insegnanti per una scuola attenta ai bisogni degli alunni, che si basa su un'ampia e condivisa progettualità e che consolida sempre più la collaborazione con le famiglie. Fiducia e speranza da parte dei genitori si sono intrecciate a gioia e curiosità dei bambini pronti a iniziare un nuovo viaggio formativo alla scuola primaria. Tutto il personale docente coinvolto nel la Festa dell'Accoglienza augura buon anno scolastico a chi vive la scuola con impegno e spirito di appartenenza.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare