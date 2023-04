Caltanissetta, al via la decima edizione del premio alla cultura memorial Nuccia Grosso

Caltanissetta, al via la decima edizione del premio alla cultura memorial Nuccia Grosso

Il primo processo si svolgerà nell’aula consiliare messa a disposizione dal presidente del consiglio Giovanni Magrì

Redazione

Il primo processo si svolgerà nell’aula consiliare messa a disposizione dal presidente del consiglio Giovanni Magrì e vedrà imputata Lucrezia Borgia. Lucrezia, durante la sua breve vita, fu accusata di numerosi crimini tra cui l'uso di un veleno micidiale, chiamato cantarella, con il quale lei e la famiglia Borgia avrebbero eliminato i propri nemici, versandolo nelle bevande o sul cibo il pubblico ministero sarà degli studenti dello “studio legale” istituto "Luigi Sturzo" preparati dall’avv. Piero Sorce e dalla insegnante Cristina Guarneri.

Saranno gli studenti del liceo Mignosi ha difendere la Borgia con il supporto dell’avv. Salvatore Falzone e le insegnanti Luisella Cravotta e Fiorella Falci. La giuria sarà composta dal magistrato Gianbattista Tona, dal presidente della scuola forense Alessi Boris Pastorello, il direttore della scuola forense Alessi avv. Renata Accardi, dal presidente degli avvocati Alfredo Saia e dall’avvocato penalista Antonino Falzone.

Il processo inizierà alle 17,30 e si può assistere nell’aula consiliare con ingresso gratuito o in diretta video nella pagina facebook e su you tube. Sabato prossimo imputato sarà Maximilien de Robespierre. Saranno gli alunni del liceo Volta i “difensori” mentre i Pm saranno i ragazzi del Liceo Settimo. La realizzazione grazie al comune di Caltanissetta assessorato alla cultura e privati ed all’ordine degli avvocati che hanno patrocinato l’iniziativa che si chiuderà Sabato 13 Maggio per il gran galà al teatro Margherita.



