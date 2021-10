Salute 155

Caltanissetta, al via la campagna vaccinale antinfluenzale: partirà il 25 ottobre

Si raccomanda la profilassi antinfluenzale ai bambini a partire dai 6 mesi e per gli anziani a partire dai 60 anni

Redazione

15 Ottobre 2021 14:39



ll Direttore Generale dell’Asp di Caltanissetta, Dott. Alessandro Caltagirone comunica che a fare data dal 25/10/2021 avrà inizio la Campagna Vaccinale antinfluenzale ed anti - pneumococcica 2021-2022. L’influenza è una malattia provocata da virus del genere Orthomixovirus, che infettano le vie aeree (naso, gola, polmoni). È molto contagiosa, perché si trasmette facilmente attraverso goccioline di muco e di saliva, con tosse e starnuti, ma anche semplicemente parlando vicino a un’altra persona, o per via indiretta, attraverso il contatto con mani contaminate dalle secrezioni respiratorie.

Si raccomanda la profilassi antinfluenzale ai bambini a partire dai 6 mesi (per i più piccoli non ci sono dati che dimostrino l’innocuità del vaccino) e per gli anziani a partire dai 60 anni. L’influenza rappresenta un serio problema di sanità pubblica e una rilevante fonte di costi diretti e indiretti per l’attuazione delle misure di controllo e la gestione dei casi e delle complicanze della malattia ed è tra le poche malattie infettive che, di fatto, ogni uomo sperimenta più volte, nel corso della propria esistenza, indipendentemente dallo stile di vita, dall’età e dal luogo in cui vive.

I casi severi e le complicanze dell’influenza sono, tuttavia, più frequenti nei soggetti al di sopra dei 60 anni di età e con condizioni di rischio, come, ad esempio, il diabete, le malattie immunitarie o cardiovascolari e respiratorie croniche. Alcuni studi hanno messo in evidenza un aumentato rischio di malattia grave nei bambini molto piccoli e nelle donne incinte. Tuttavia, casi gravi di influenza si possono verificare anche in persone sane, che non rientrano in alcuna delle categorie citate.

Quest’ anno la necessità della vaccinazione antinfluenzale diventa più cogente in quanto I primi sintomi di COVID-19 e di influenza sono simili, in cui i pazienti avvertono la febbre ed i sintomi respiratori, quali la tosse e la gola irritata. Al fine di prevenire l’epidemia di influenza l’azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta organizza la campagna di vaccinazione con la collaborazione dei MM.GG. e dei PLS della provincia che somministreranno il vaccino presso i propri studi. Assieme al vaccino antinfluenzale sarà somministrato il vaccino anti-pneumococcico;

Novità di quest’anno è rappresentata dalla possibilità della co-somministrazione assieme al vaccino antinfluenzale anche quello dell’Herpes Zoster raccomandata negli over 64 e nei soggetti a rischio per patologia a partire dal 50° anno d’età; Altra novità di quest’anno è la possibilità di co-somministrazione assieme alle terze dosi di vaccino anticovid-19 per le categorie a rischio definite dal ministero della salute e che saranno somministrate negli hub vaccinali del nostro territorio;

Il vaccino potrà essere somministrato anche negli ambulatori vaccinali dei comuni della provincia elencati tabella n.2, per gli utenti il cui medico curante non partecipa alla campagna; Ulteriori notizie sull’argomento potranno essere assunte collegandosi al sito internet di questa azienda www.asp.cl.it.; Per quanto suddetto si raccomanda alla popolazione di vaccinarsi al fine di evitare l’insorgenza dell’influenza e delle sue complicanze; Si coglie l’occasione per raccomandare vivamente la vaccinazione antinfluenzale del personale sanitario, dei servizi pubblici ed al personale docente.



ll Direttore Generale dell’Asp di Caltanissetta, Dott. Alessandro Caltagirone comunica che a fare data dal 25/10/2021 avrà inizio la Campagna Vaccinale antin?uenzale ed anti - pneumococcica 2021-2022. L’influenza è una malattia provocata da virus del genere Orthomixovirus, che infettano le vie aeree (naso, gola, polmoni). È molto contagiosa, perché si trasmette facilmente attraverso goccioline di muco e di saliva, con tosse e starnuti, ma anche semplicemente parlando vicino a un’altra persona, o per via indiretta, attraverso il contatto con mani contaminate dalle secrezioni respiratorie. Si raccomanda la profilassi antinfluenzale ai bambini a partire dai 6 mesi (per i più piccoli non ci sono dati che dimostrino l’innocuità del vaccino) e per gli anziani a partire dai 60 anni. L’influenza rappresenta un serio problema di sanità pubblica e una rilevante fonte di costi diretti e indiretti per l’attuazione delle misure di controllo e la gestione dei casi e delle complicanze della malattia ed è tra le poche malattie infettive che, di fatto, ogni uomo sperimenta più volte, nel corso della propria esistenza, indipendentemente dallo stile di vita, dall’età e dal luogo in cui vive. I casi severi e le complicanze dell’influenza sono, tuttavia, più frequenti nei soggetti al di sopra dei 60 anni di età e con condizioni di rischio, come, ad esempio, il diabete, le malattie immunitarie o cardiovascolari e respiratorie croniche. Alcuni studi hanno messo in evidenza un aumentato rischio di malattia grave nei bambini molto piccoli e nelle donne incinte. Tuttavia, casi gravi di influenza si possono verificare anche in persone sane, che non rientrano in alcuna delle categorie citate. Quest’ anno la necessità della vaccinazione antinfluenzale diventa più cogente in quanto I primi sintomi di COVID-19 e di influenza sono simili, in cui i pazienti avvertono la febbre ed i sintomi respiratori, quali la tosse e la gola irritata. Al fine di prevenire l’epidemia di influenza l’azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta organizza la campagna di vaccinazione con la collaborazione dei MM.GG. e dei PLS della provincia che somministreranno il vaccino presso i propri studi. Assieme al vaccino antinfluenzale sarà somministrato il vaccino anti-pneumococcico; Novità di quest’anno è rappresentata dalla possibilità della co-somministrazione assieme al vaccino antinfluenzale anche quello dell’Herpes Zoster raccomandata negli over 64 e nei soggetti a rischio per patologia a partire dal 50° anno d’età; Altra novità di quest’anno è la possibilità di co-somministrazione assieme alle terze dosi di vaccino anticovid-19 per le categorie a rischio definite dal ministero della salute e che saranno somministrate negli hub vaccinali del nostro territorio; Il vaccino potrà essere somministrato anche negli ambulatori vaccinali dei comuni della provincia elencati tabella n.2, per gli utenti il cui medico curante non partecipa alla campagna; Ulteriori notizie sull’argomento potranno essere assunte collegandosi al sito internet di questa azienda www.asp.cl.it.; Per quanto suddetto si raccomanda alla popolazione di vaccinarsi al fine di evitare l’insorgenza dell’influenza e delle sue complicanze; Si coglie l’occasione per raccomandare vivamente la vaccinazione antinfluenzale del personale sanitario, dei servizi pubblici ed al personale docente.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare