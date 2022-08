Sport 115

Caltanissetta, al via corso per allievo allenatore: iscrizioni entro il 16 agosto

a qualifica che si ottiene alla fine del corso consente l’iscrizione al referto come assistente allenatore

Redazione

04 Agosto 2022 17:50 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-al-via-corso-per-allievo-allenatore-iscrizioni-entro-il-16-agosto Copia Link Condividi Notizia

Il Comitato nazionale allenatori Sicilia ha aperto le iscrizioni per il corso di allievo allenatore che si svolgerà tra le province di Agrigento e Caltanissetta. La qualifica che si ottiene alla fine del corso consente l’iscrizione al referto come assistente allenatore in tutti i campionati regionali e, come capo allenatore, nei campionati di Promozione, Serie C femminile e nelle altre competizioni senior a libera partecipazione.

Il corso avrà inizio il 28 agosto e si concluderà il 15 ottobre con un esame finale. Sarà svolto in modalità e-learning, quindi da remoto, e in quattro incontri in presenza a Licata, Caltanissetta, Agrigento e Canicattì. Le iscrizioni si chiuderanno il 16 agosto. Per partecipare, oltre al versamento della quota d’iscrizione, è richiesta la maggiore età e la certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonista, con deroga per i diversamente abili. «Speriamo che il movimento della zona di Caltanissetta e Agrigento risponda bene all’apertura del corso – spiega il presidente Cna Sicilia, Ninni Gebbia –. Nelle preiscrizioni c’era parecchia gente interessata e quindi confidiamo che sia colta l’opportunità data agli appassionati di basket della zona, in modo da migliorare qualitativamente l’offerta cestistica. Abbiamo deciso anche di farlo su più sedi per agevolare la partecipazione dei corsisti provenienti dalle due province».



Il Comitato nazionale allenatori Sicilia ha aperto le iscrizioni per il corso di allievo allenatore che si svolgerà tra le province di Agrigento e Caltanissetta. La qualifica che si ottiene alla fine del corso consente l'iscrizione al referto come assistente allenatore in tutti i campionati regionali e, come capo allenatore, nei campionati di Promozione, Serie C femminile e nelle altre competizioni senior a libera partecipazione. Il corso avrà inizio il 28 agosto e si concluderà il 15 ottobre con un esame finale. Sarà svolto in modalità e-learning, quindi da remoto, e in quattro incontri in presenza a Licata, Caltanissetta, Agrigento e Canicattì. Le iscrizioni si chiuderanno il 16 agosto. Per partecipare, oltre al versamento della quota d'iscrizione, è richiesta la maggiore età e la certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonista, con deroga per i diversamente abili. «Speriamo che il movimento della zona di Caltanissetta e Agrigento risponda bene all'apertura del corso - spiega il presidente Cna Sicilia, Ninni Gebbia -. Nelle preiscrizioni c'era parecchia gente interessata e quindi confidiamo che sia colta l'opportunità data agli appassionati di basket della zona, in modo da migliorare qualitativamente l'offerta cestistica. Abbiamo deciso anche di farlo su più sedi per agevolare la partecipazione dei corsisti provenienti dalle due province».

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare