Eventi 220

Caltanissetta, al teatro Regina Margherita sbarca lo storico musical "Chiara Di Dio"

Lo storico musical sulla Santa di Assisi verrà portato in scena a Caltanissetta il 13 e 14 maggio

Redazione

Sedici anni di rappresentazioni in tutta Italia e all’estero, 10 anni in pianta stabile al Teatro Metastasio di Assisi, riproposto in versione amatoriale da oltre 100 compagnie in tutta Italia e all’estero: questi i numeri del successo di "Chiara di Dio", lo storico musical dedicato alla santa di Assisi, scritto e diretto da Carlo Tedeschi, proposto dalla Compagnia RDL – Ragazzi del Lago da lui formata (prodotto da Associazione Dare e promosso dalla Fondazione Leo Amici) che sarà in scena in Sicilia, il 13 e il 14 maggio al Teatro Comunale Regina Margherita di Caltanissetta (Corso Vittorio Emanuele II, 73) alle ore 21:00, con il patrocinio del Comune e della Diocesi; e al Cine Teatro Politeama di Caltagirone (via Giardini pubblici, 4) il 18 Maggio alle ore 21:00 e il 19 Maggio alle 9:00 e 11:30 matinée per le scuole.

Un’occasione unica per assistere ad uno spettacolo di grande impatto emotivo e che ha ottenuto grandi consensi di critica e centinaia di recensioni positive dalla stampa e dalle emittenti radio-televisive nazionali. Prenotazioni su Liveticket o al 334 7176815. Lo spettacolo, molto apprezzato sia per i contenuti religiosi che storiografici della vita di Chiara d’Assisi, dal debutto avvenuto al Liryck Theatre di Assisi nel maggio del 2004, è seguito da un folto pubblico. Il musical, che è stato uno dei pochi esempi in Italia di spettacolo in pianta stabile, era stato richiesto dal Comune di Assisi e dai frati Francescani all’autore e regista Carlo Tedeschi, messo in scena dalla sua compagnia che aveva debuttato in occasione della ricorrenza dei 750 anni dalla morte di Santa Chiara nel 2004 ed eccezionalmente rappresentato l'11 agosto 2004 nel bellissimo scenario di San Damiano: straordinariamente il quella data furono tolti per la prima volta i sigilli per far spazio all’interprete di Santa Chiara. Da quella rappresentazione è stato realizzato un DVD, distribuito anche da Famiglia Cristiana, del quale alcuni passaggi hanno ottenuto migliaia di visite sul web, in particolare You Tube. Nel corso degli anni il musical su Chiara di Assisi è stato visto da centinaia di migliaia di persone e dal 9 agosto del 2008 è stato rappresentato in pianta stabile al Teatro Metastasio di Assisi. Alcuni brani dello spettacolo sono stati proposti anche in occasione della visita di Papa Francesco ad Assisi.



