Caltanissetta, al teatro Oasi della Cultura il musical "Presepium"

Lo spettacolo, con oltre 15 nuove canzoni originali, racconta, in un originale intreccio di ambientazioni e situazioni, la storia d’amore tra Giuseppe e Maria

Si terrà Sabato 18 Dicembre 2021, presso il teatro Oasi della Cultura, il nuovo Musical firmato dal Teatro Stabile Nisseno. Si tratta di “Presepium”, una nuova produzione che dà l’inizio ad un nuovo ciclo di spettacoli, drammi e musical che vogliono raccontare tematiche sacre sotto nuova luce e differenti modalità attraverso racconti umani che vivono l’eterna lotta tra bene e male, buio e luce, vita e morte. II teatro stabile Nisseno, nel corso dei suoi 40 di storia, ha dato origine a numerosi drammi sacri, che nel passato hanno affollato il Duomo di Caltanissetta diventando appuntamenti fissi (voce alle Vare, Ave Donna...). Una tradizione che, grazie a Presepium, riprende oggi vita. Lo spettacolo, con oltre 15 nuove canzoni originali, racconta, in un originale intreccio di ambientazioni e situazioni, la storia d’amore tra Giuseppe e Maria e del come e del perché, da un’idea di Francesco D’Assisi, nacque il primo presepe della storia in una fredda notte a Greccio nel 1223.

È stata una precisa volontà – racconta Giuseppe Speciale, direttore artistico – voler proseguire e ripartire con un Musical, soprattutto dopo il grande successo avuto con la Giara. I testi e la regia sono di Francesco Daniele Miceli, che ha sapientemente dato vita ad una messa in scena ricca di suoni, colori e atmosfere lontane, che ancora oggi continuano ad emozionare e raccontare, attraverso nuove angolazioni, la storia delle storie.

La direzione musicale è stata affidata al musicista e compositore Corrado Sillitti. Le coreografie sono di Paola Pecoraro, il disegno luci di Davide Lavalle, l’audio curato da Angelo Rizza. In scena saranno: IVANO CEREDA, ILENIA GIAMMUSSO, PAOLA PECORARO, LUCA LOMBARDO, CRISTINA FARACI, VIVIANA GIUGNO, DONATELLA BUSCEMI, GIOVANNI SILLITTI, FRANCESCO CEREDA e ANDREA FRANCESCO PAOLILLO. Il debutto dello spettacolo è previsto alle ore 20.30. Per info: leviedelsacro.webnode.it.



