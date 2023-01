Caltanissetta, al seminario vescovile il maestro Melo Minella converserà con l'amico Ernesto Di Lorenzo

Sabato 7 gennaio 2023 alle ore 17:30, nella Cappella maggiore del Seminario vescovile il maestro Melo Minnella - l'artista autore degli scatti della mostra "In principio era la pace? E nasciu lu Bammineddu" -, conversando con l'amico Ernesto Di Lorenzo, racconta in modo curioso e affascinante di sé, del suo ?mondo' intellettuale e professionale, del suo instancabile percorrere di continenti e civiltà alla continua ricerca di emozioni. I suoi reportage sono i custodi di un immenso patrimonio immateriale: foto che assumono forma d'arte, racconto poetico che diventa documento antropologico e sociale. Racconta anche l'ultimo libro fotografico, "Arcobaleno di preghiere", una sorta di 'atlante del sacro' frutto di un viaggio immersivo nelle forme della preghiera alla ricerca, nelle differenze, dell'universalità dell'aspirazione dell'uomo al sacro. Introdotto da un'intensa prefazione di Enzo Bianchi, il volume è stato presentato a Torino in occasione della XXXIII edizione del Salone del libro. Introducono l'incontro i musicisti Giuseppe Zuccarello - corde e fiati - e Davide Campisi - tamburi a cornice e voce -, con novene e canti dell'antica tradizione siciliana.