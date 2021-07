Salute 1080

Caltanissetta, al Sant'Elia forum di Endocrinuchirurgia con interventi in diretta su due giovani donne

Si tratta di due ragazze di 28 e 30 con carcinoma della tiroide che saranno operate con nuove tecniche di individuazione delle paratiroidi

Redazione

07 Luglio 2021 16:29

Si svolgerà domani e dopodomani nella sala congressi dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta l'VIII Forum di Endocrinochirurgia presieduto dal direttore dell'Unità Operativa Complessa di Chirurgia Generale, Giovanni Ciaccio e dal direttore dell'Unità Operativa Dipartimentale di Endocrinochirurgia degli ospedali Sant'Elia e Vittorio Emanuele di Gela, Francesco Scaffidi Abbate. Nel corso della seconda giornata saranno eseguiti due interventi in diretta live. "Interverremo - spiega il dottore Scaffidi - su due carcinomi della tiroide, in due giovani pazienti dell'agrigentino di 28 e 30 anni, con nuove tecniche di individuazione delle paratiroidi. Una tecnica di fluorescenza in uso nella nostra unità da circa 6 mesi che consente di individuare le paratiroidi per isolarle e non lederle. Si parlerà inoltre delle nuove tecniche chirurgiche mininvasive e robotiche della tiroide e del surrene".

Ad aprire il congresso i saluti del direttore generale dell'Asp di Caltanissetta, Alessandro Caltagirone, il presidente dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Caltanissetta, Giovanni D'Ippolito e il presidente della Lilt Caltanissetta Aldo Amico. Previsto l'intervento di numerosi relatori e letture magistrali.



Si svolgerà domani e dopodomani nella sala congressi dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta l'VIII Forum di Endocrinochirurgia presieduto dal direttore dell'Unità Operativa Complessa di Chirurgia Generale, Giovanni Ciaccio e dal direttore dell'Unità Operativa Dipartimentale di Endocrinochirurgia degli ospedali Sant'Elia e Vittorio Emanuele di Gela, Francesco Scaffidi Abbate. Nel corso della seconda giornata saranno eseguiti due interventi in diretta live. "Interverremo - spiega il dottore Scaffidi - su due carcinomi della tiroide, in due giovani pazienti dell'agrigentino di 28 e 30 anni, con nuove tecniche di individuazione delle paratiroidi. Una tecnica di fluorescenza in uso nella nostra unità da circa 6 mesi che consente di individuare le paratiroidi per isolarle e non lederle. Si parlerà inoltre delle nuove tecniche chirurgiche mininvasive e robotiche della tiroide e del surrene". Ad aprire il congresso i saluti del direttore generale dell'Asp di Caltanissetta, Alessandro Caltagirone, il presidente dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Caltanissetta, Giovanni D'Ippolito e il presidente della Lilt Caltanissetta Aldo Amico. Previsto l'intervento di numerosi relatori e letture magistrali.

Ti potrebbero interessare