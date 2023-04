Eventi 150

Caltanissetta, al liceo "Ruggero Settimo" la fase finale del concorso letterario nazionale "Sicilia, cornice di senso"

I vincitori del VII appuntamento provengono da scuole di tutta Italia e saranno ospiti della scuola nissena

Redazione

18 Aprile 2023 08:09 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-al-ruggero-settimo-la-fase-finale-del-concorso-letterario-nazionale-sicilia-cornice-di-senso Copia Link Condividi Notizia

Si terrà giorno 20 e 21 aprile la manifestazione conclusiva della VII edizione del Concorso letterario nazionale “Sicilia, cornice di senso” (https://siciliacornicedisenso.blogspot.com/), promosso dal Liceo “Ruggero Settimo” di Caltanissetta. Saranno due giorni molto intensi ricchi di incontri e di scambio, in quanto la scuola ospiterà i finalisti dell’IIS “F. Crispi” di Ribera, del Liceo Scientifico “Zaleuco” di Locri, del Liceo Classico “Vittorio Emanuele” di Palermo, dell’I.I.S. “La Farina-Basile” di Messina, dell’I.I.S. “Mariano IV d’Arborea” di Oristano, del Liceo “Lanfranconi” di Genova, del Liceo “Bocchi-Galilei” di Adria, del Liceo Scientifico “B. Rosetti” di San Benedetto del Tronto, dell’I.I.S. “Virgilio” di Mussomeli.

Giorno 20 aprile si apriranno i lavori presso il Liceo alle ore 10:30, con il saluto della Dirigente Irene Cinzia Maria Collerone. A scuola si inaugurerà la mostra fotografica di Michele Pecoraro, che ha offerto quest’anno lo spunto visivo per il concorso, dal titolo “Gente, Parrini e Santi”, per poi spostarsi a piedi per andare “Alla scoperta della città delle donne”. Si esploreranno nel pomeriggio gli spazi della Sicilbanca dove il direttore Giuseppe Di Forti ha sapientemente raccolto una parte cospicua dell’opera di Gino Morici.

Alle 15:30 inizieranno i momenti formativi per i docenti che arriveranno dalle diverse parti d’Italia, con un seminario tenuto dal prof. Salvatore Ferlita (UNIKORE) che parlerà dell’”Impegno totale di Vittorini, lo scrittore-editore che inventò il suo Novecento”, a cui seguirà l’incontro con Mattia Corrente, autore de “La fuga di Anna” e presidente della giuria d’eccellenza. Giorno 22 aprile alla Biblioteca “Scarabelli” alle 11:30 avverrà la premiazione dei vincitori del Concorso.

La scuola un sentito ringraziamento lo rivolge alla famiglia Collerone (che contribuisce in memoria di Filippo, scomparso in giovinezza e indimenticato fratello e figlio) e alla SAC che hanno generosamente offerto i premi in denaro, nonché i numerosi sponsor che hanno partecipato alla riuscita dell’iniziativa e le famiglie che hanno aperto le case all’ospitalità verso gli studenti che ambiscono al premio. Ringrazia, inoltre, Michelangelo Lacagnina che ha consentito l’uso dell’immagine della sua opera “Il fidanzamento” per la locandina del concorso.

La segreteria organizzativa del convegno è costituita da Alessia Cacciatore, Sonia Cazzetta, Daniela Fiandaca, Mariangela Infantino, Silvia Pignatone, Marcella Romano, Loredana Scintilla, Aurelia Speziale.



Si terrà giorno 20 e 21 aprile la manifestazione conclusiva della VII edizione del Concorso letterario nazionale "Sicilia, cornice di senso" (https://siciliacornicedisenso.blogspot.com/), promosso dal Liceo "Ruggero Settimo" di Caltanissetta. Saranno due giorni molto intensi ricchi di incontri e di scambio, in quanto la scuola ospiterà i finalisti dell'IIS "F. Crispi" di Ribera, del Liceo Scientifico "Zaleuco" di Locri, del Liceo Classico "Vittorio Emanuele" di Palermo, dell'I.I.S. "La Farina-Basile" di Messina, dell'I.I.S. "Mariano IV d'Arborea" di Oristano, del Liceo "Lanfranconi" di Genova, del Liceo "Bocchi-Galilei" di Adria, del Liceo Scientifico "B. Rosetti" di San Benedetto del Tronto, dell'I.I.S. "Virgilio" di Mussomeli. Giorno 20 aprile si apriranno i lavori presso il Liceo alle ore 10:30, con il saluto della Dirigente Irene Cinzia Maria Collerone. A scuola si inaugurerà la mostra fotografica di Michele Pecoraro, che ha offerto quest'anno lo spunto visivo per il concorso, dal titolo "Gente, Parrini e Santi", per poi spostarsi a piedi per andare "Alla scoperta della città delle donne". Si esploreranno nel pomeriggio gli spazi della Sicilbanca dove il direttore Giuseppe Di Forti ha sapientemente raccolto una parte cospicua dell'opera di Gino Morici. Alle 15:30 inizieranno i momenti formativi per i docenti che arriveranno dalle diverse parti d'Italia, con un seminario tenuto dal prof. Salvatore Ferlita (UNIKORE) che parlerà dell'"Impegno totale di Vittorini, lo scrittore-editore che inventò il suo Novecento", a cui seguirà l'incontro con Mattia Corrente, autore de "La fuga di Anna" e presidente della giuria d'eccellenza. Giorno 22 aprile alla Biblioteca "Scarabelli" alle 11:30 avverrà la premiazione dei vincitori del Concorso. La scuola un sentito ringraziamento lo rivolge alla famiglia Collerone (che contribuisce in memoria di Filippo, scomparso in giovinezza e indimenticato fratello e figlio) e alla SAC che hanno generosamente offerto i premi in denaro, nonché i numerosi sponsor che hanno partecipato alla riuscita dell'iniziativa e le famiglie che hanno aperto le case all'ospitalità verso gli studenti che ambiscono al premio. Ringrazia, inoltre, Michelangelo Lacagnina che ha consentito l'uso dell'immagine della sua opera "Il fidanzamento" per la locandina del concorso. La segreteria organizzativa del convegno è costituita da Alessia Cacciatore, Sonia Cazzetta, Daniela Fiandaca, Mariangela Infantino, Silvia Pignatone, Marcella Romano, Loredana Scintilla, Aurelia Speziale.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare