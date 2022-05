Caltanissetta, al "Ruggero Settimo" il sesto concerto di danza del Liceo Coreutico

E' giunto il momento del sesto appuntamento con il Concerto di danza proposto dal Liceo Classico Linguistico e Coreutico "Ruggero Settimo di Caltanissetta"; infatti, dopo due anni dal quinto appuntamento gli alunni dell'indirizzo Coreutico tornano a danzare sul palco del Teatro Rosso di San Secondo giorno 1 Giugno alle ore 20.00. Quest'anno il titolo del Concerto, "In Cammino", lascia spazio ad un viaggio performativo in cui realtà e immaginazione confluiscono portando alla luce temi ed evocazioni che spaziano dall'osservazione della bellezza di ciò che ci circonda, della natura, dell'arte, alle tematiche più attuali, come la relazione col progresso e la tecnologia, fino a toccare riflessioni e consapevolezze legate a figure importanti come quella di Gino Strada.