Salute 143

Caltanissetta, al reparto di Oncologia del Sant'Elia l'Albero delle idee per umanizzare le cure

Saranno appesi ai rami messaggi con proposte, bisogni, desideri, soluzioni per migliorare il rapporto medico paziente

Redazione

Il tempo impiegato dal medico per assolvere pratiche di burocratizzazione ,le energie profuse per il sempre più incalzante e continuo aggiornamento medico , la crescente domanda di assistenza sanitaria e la complessità delle cure riducano o sottraggono al sanitario le opportunità relazionali e la possibilità di potersi arricchire della peculiarità antropologica tipica di ogni persona, malata o sana che sia. Il progresso della ricerca scientifica in campo medico soprattutto oncologico se da una parte ha fatto registrare il miglioramento della quantità di vita attesa dall’altra ha tecnicizzato l’operato del medico agli occhi di pazienti, che manifestano necessità diverse da quelle squisitamente fisiche

Si avverte sempre più l’esigenza di un rapporto medico- paziente più umanizzato ed umanizzante. L”ALBERO DELLE IDEE” nasce da questo sentimento generalizzato. L’iniziativa ha la finalità di manifestare - attraverso messaggi appesi ai rami dell’albero di cartone ,allestito presso lo spazio antistante l’area di oncologia-ematologia (4 piano dell’ospedale S Elia) – bisogni, desideri, proposte, soluzioni per migliorare sempre più il processo di umanizzazione delle cure. L’iniziativa avrà luogo in data 15 settembre alle ore 12,00. Vi parteciperanno oltre la Direzione Strategica dell’ASP, il sindaco Roberto Gambino, il Presidente dell’Ordine dei Medici, associazioni di volontariato, sanitari, malati e familiari e gli organizzatori( Dssa Giusy Scandurra, Direttore Oncologia del Cannizzaro ,l’associazione ACTO e il Dr Stefano Vitello, Direttore UOC di Oncologia del S.Elia.) Nella foto un'immagine dell'ospedale di Enna



