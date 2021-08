Cronaca 1757

Caltanissetta, al pronto soccorso covid-19 diversi giovani no-vax con la polmonite

Tra i positivi anche una 29enne residente in Germania che si trovava in vacanza in Sicilia. I giovani con polmonite sono tutti non vaccinati

Rita Cinardi

15 Agosto 2021 22:25

Giovani e no vax. In tanti sono arrivati negli ultimi giorni al pronto soccorso infettivologico dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta con polmoniti da Covid-19 e, ovviamente, senza aver fatto ancora il vaccino. Ieri pomeriggio un uomo di Santa Caterina Villarmosa di 49 anni che è stato ricoverato in Malattie Infettive, oggi una ragazza di 32 anni, con una brutta polmonite da Covid-19 che è stata trasferita all’ospedale di Enna. Tra i giovani arrivati al Sant’Elia anche una ragazza russa di 29 anni, ma residente in Germania, che si trovava in vacanza in Sicilia e anche lei, così come gli altri ragazzi della sua comitiva, è rimasta contagiata sviluppando una polmonite da Covid-19.

E ancora una paziente dimessa a domicilio di 50 anni, nonostante il medico abbia consigliato il ricovero per via delle condizioni meritevoli di monitoraggio costante. La donna ha messo firma, nonostante il parere contrario del medico, e ha preferito tornare a casa. Ai medici, che hanno chiesto come mai non fossero vaccinati, i pazienti hanno risposto che il vaccino è stato sconsigliato dagli amici oppure che le notizie apprese da social e tv sui possibili effetti collaterali li hanno scoraggiati. Giornate di super lavoro dunque per medici e infermieri, ferragosto e vigilia, con decine di accessi in pronto soccorso e un numero di pazienti che necessitano di ricovero che cresce di ora in ora. Segno che non si può ancora abbassare la guardia.



