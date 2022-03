Attualita 478

Caltanissetta, al parco Dubini la centrale operativa del 118 illuminata a festa per il trentennale. Trobia: "Grazie a tutti gli operatori"

L'iniziativa ha preso vita ancora una volta grazie al direttore dell'ospedale Sant'Elia Benedetto Trobia, con la collaborazione tecnica di Danilo Lapadura

Rita Cinardi

La centrale operativa del 118 di Caltanissetta illuminata a festa per il trentennale dalla nascita del servizio di assistenza attivo 24 ore su 24 in tutta Italia. Da due anni diventato la trincea della pandemia, con gli equipaggi e i mezzi occupati fino al 60 per cento nei periodi peggiori della seconda ondata nell'autunno del 2020, il 118 è un pilastro fondamentale del sistema sanitario nazionale. Dopo la giornata che il direttore della centrale di Caltanissetta, Giuseppe Misuraca, ha voluto dedicare alla città, con gazebo in piazza Garibaldi e dimostrazioni di assistenza cardiopolmonare, questa sera, a conclusione dei festeggiamenti il palazzo all'interno del Parco Dubini, oggi sede della centrale operativa del 118 è stato illuminato a festa. L'iniziativa, che ha già avuto successo in occassione della festa della donna e a Natale, con l'illuminazione dell'ospedale Sant'Elia, è stata voluta dal direttore di presidio Benedetto Trobia con la collaborazione tecnica di Danilo Lapadura. "Il 118 svolge un lavoro fondamentale - ha detto il dottore Trobia - e grazie alla direzione di Giuseppe Misuraca e alla grande professionalità, oltre che allo spirito di abnegazione di tutti coloro che vi lavorano, oggi abbiamo un servizio eccellente. La nostra centrale operativa, e l'elisoccorso, sono considerati un'eccellenza in tutta la Sicilia. Un grazie speciale al lavoro svolto dall'inizio della pandemia a tutti coloro i quali hanno messo a repentaglio le proprie vite per salvare gli altri".



