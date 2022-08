Salute 280

Caltanissetta, al parco Dubini bimbi a lezione di primo soccorso con il 118

Una giornata informativa sul 112 sulla chiamata di emergenza sulle manovre salvavita e sui mezzi di soccorso impiegati dal 118 in urgenza emergenza

Redazione

Bimbi e ragazzi a scuola di primo soccorso questa mattina al Parco Dubini. I piccoli del Camp estivo "The Gruffalo's", dai 4 ai 14 anni, accompagnati dalla responsabile Diletta Costanzo hanno partecipato all'iniziativa grazie al team formativo della centrale operativa del 118, diretta dal dottore Giuseppe Misuraca, e composto dal coordinatore Massimo Alaimo e dall'infermiere Loris Di Vita. Una giornata informativa sul 112 sulla chiamata di emergenza sulle manovre salvavita e sui mezzi di soccorso impiegati dal 118 in urgenza emergenza. Dopo aver illustrato il sistema 118, le sue svariate operazioni e le manovre di primo soccorso, il dottore Massimiliano Alaimo ha intrattenuto i ragazzi ed il team di animatori con le simulazioni sulle manovre di rianimazione cardiopmolmonare e le manovre di disostruzione delle vie aeree. "Cosa dire - ha commentato Massimiliano Alaimo - un successo per la vita, per la cultura dei ragazzi, e per l'intera collettività: la cultura del soccorso fin dalla tenera età"



