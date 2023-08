Eventi 584

Caltanissetta, al Parco Archeologico "Palmintelli" l'evento "Grazie, Davide campione e capitano in tutto"

Protagonista l'ex capitano della Nissa Davide La Paglia, affetto da più di 12 anni dalla Sla

Redazione

Ormai con cadenza organizzativa quotidiana, prosegue la pianificazione dell' evento del prossimo 1 settembre 2023 al Parco Archeologico " Palmintelli" di Caltanissetta " GRAZIE, Davide....campione e capitano in tutto .....", che vedrà protagonista l'indimenticato capitano della Nissa, Davide La Paglia, affetto da più di dodici anni da SLA,....affezione che non impedisce al nostro impavido atleta di essere presente in tutto e in tutti e lanciare messaggi costruttivi a tutti i livelli....., sia sociali che sportivi. Un cittadino nisseno di elevato valore.

L'evento si svolgerà "nell' avvolgente" parco Palmintelli per il quale l’architetto Luigi Maria Gattuso direttore del parco archeologico di Gela, Giuseppe Speciale e il Comune di Caltanissetta con il primario interessamento del Sindaco e degli assessori Andaloro, Caracausi e Garozzo, stanno contribuendo con perfezione organizzativa e di concessione ammirevolmente professionale. Saranno molti gli ospiti del mondo del giornalismo e dello sport, nonché della Società civile. In successivi comunicati verranno resi noti i nomi delle personalità partecipanti,....intanto è certa la presenza di personaggi bianco- scudati della e nella storia del calcio nisseno, l' immensa capacità di Alba Bifarella e della sua scuola di danza e la perfezione artistica di Giuseppe Speciale, nonché la voce di Giorgio Villa e l' esibizione di cori e cantanti che offriranno brani in tema.

Rimane certo l' appuntamento per l' 1 settembre dalle ore 19.30 al " parco archeologico Palmintelli di Caltanissetta" per un evento incentrato sul coraggio, sull'AMORE, sui valori della famiglia, ciò anche con la presentazione del libro " capitano coraggioso" dello stesso Davide Lapaglia, scritto con Ottavio Maria Bruno.



