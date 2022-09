Eventi 338

Caltanissetta, al museo Diocesano la mostra della Real Maestranza con foto, quadri e abiti

La mostra è stata organizzata in occasione della prima giornata della Rete Europea della Settimana Santa

Redazione

Nei giorni 1 e 2 ottobre 2022, si celebrerà la prima giornata della Rete Europea della Settimana Santa e delle celebrazioni pasquali, con un programma ricco di eventi, che si svolgerà in tutti i paesi che ne fanno parte tra cui: il comune di Braga per il Portogallo; Skofja Loka in Slovenia; i comuni di Birgu e Hal-Qormi per Malta; per l’Andalusia i comuni di Alcalá la Real e Jaén; Baena Cabra, Lucena Priego de Córdoba e Puente Genil nella provincia di Córdoba; Carmona Écija, Osuna e Utrera nella provincia di Siviglia, ed infine Caltanissetta in rappresentanza dell’Italia. L’assemblea costituente della Rete Europea, è stata istituita nel 2018 a Braga, con l’obiettivo di promuovere e sostenere il percorso di candidatura europeo come patrimonio culturale immateriale, e il relativo riconoscimento come “Cammini di Passione” al Consiglio d’Europa. La Rete Europea è stata promossa dall’Associazione andalusa Caminos de Pasión.

Alla ratifica dell’accordo era presente in rappresentanza dell’Italia, la Fondazione Federico II di Palermo, e il suo Direttore Generale Dott.ssa Patrizia Monterosso che è entrata a far parte del consiglio direttivo. La finalità primaria che la Rete Europea con i suoi componenti si è prefissa, è quella di creare legami tra le diverse regioni europee attraverso delle peculiarità che vanno dagli aspetti culturali, turistici, religiosi ed enogastronomici. Contestualmente l’Associazione Real Maestranza città di Caltanissetta in quando componente della Settimana Santa di Caltanissetta, e in rappresentanza dell’Italia ha organizzato una manifestazione dal titolo Real Maestranza arte e cultura dentro il museo diocesano una mostra fotografica e di quadri impreziosita anche dagli abiti che indossano i Maestri Artigiani durante le processioni della Settimana Santa nissena, dal Capitano, allo Scudiero fino all’Alfiere Maggiore, e ci sarà anche un pannello illustrativo sulla storia della Real Maestranza, all’interno delle due sale del museo diocesano di Caltanissetta, che sarà inaugurata venerdì 30 settembre alle ore 10.00.

La manifestazione sopra citata, è stata coordinata dal Direttore del MUDIC Arch. Giuseppe Di Vita, dall’Arch. Filippo Ciancimino della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Caltanissetta, dal presidente dell’Associazione Real Maestranza città di Caltanissetta Giuseppe Tumminelli, dal Gran Cerimoniere della Real Maestranza Gianni Taibi, dal vicepresidente dell’Associazione A.I.A.N. (Associazione Intercategoriale Artigiani Nisseni-Capitani della Real Maestranza) e Capitano Emerito anno 2012 Cav. Gioacchino Ricotta, e dal presidente della Categoria Fabbri Maestro Salvatore Dimauro, ed infine dalla Fondazione Federico II di Palermo



