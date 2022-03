Eventi 83

Caltanissetta, al Multisala Moncada il documentario "Voci dal silenzio" di Joshua Wahlen e Alessandro Seidita

Un viaggio tra gli eremiti d’Italia, che i due registi di origini siciliane hanno realizzato anni fa

Mercoledì proiezione del documentario "Voci dal silenzio", un viaggio tra gli eremiti d'Italia, e presentazione del libro alla presenza degli autori Joshua Wahlen e Alessandro Seidita a Caltanissetta al Multisala Moncada alle ore 20.30 Un viaggio tra gli eremiti d’Italia, che due registi di origini siciliane, Joshua Wahlen e Alessandro Seidita hanno realizzato anni fa, producendo un documentario che sarà proiettato Mercoledì 16 Marzo alle ore 20.30 a Caltanissetta alla Multisala Moncada, alla presenza dei due registi, che alla fine della proiezione presenteranno anche il libro che è stato editato dopo la realizzazione del documentario. L’evento è patrocinato dall’associazione Inner Sicily e della cooperativa sociale Etnos.

«Se non si entra nella solitudine, nel silenzio, nell’interrogare il proprio pensiero profondo, nel volere emergere alla luce di questo desiderio, si rischia di essere degli uomini costruiti dagli altri, alla fine infelici.» Che valore possono avere il silenzio e la solitudine nella nostra vita quotidiana, assediata dal rumore, dalla frenesia e dall’inautenticità? È possibile trasformare il nostro mondo interiore e la realtà che abitiamo? Quali sono gli ostacoli da superare per abbracciare la parte più vera di noi? Nel tentativo di trovare le risposte a queste domande, Joshua Wahlen e Alessandro Seidita hanno attraversato letteralmente tutta l’Italia per incontrare gli eremiti del nostro tempo e ascoltarli parlare della loro scelta di vita, lontani da tutti, a contatto con la natura, alla ricerca della propria verità interiore.

Il passato, la vocazione, i conflitti e le battaglie interiori, il ruolo della preghiera, le esperienze estatiche e le difficoltà dell’autosufficienza: ogni aspetto di una scelta che ci appare tanto estrema quanto affascinante viene affrontato in queste pagine, cariche di sapienza pratica, di accensioni mistiche, di profonda umanità e di invincibile speranza. Uscito nel 2018, il documentario Voci dal silenzio ha ottenuto numerosi riconoscimenti e premi, tra cui il titolo di Miglior Film Documentario al IX Sestriere Film Festival e la menzione speciale al XXI Religion Today Film Festival e al XV Popoli e Religioni Film Festival. Tra l'autunno del 2018 e gennaio del 2020 sono state organizzate oltre 100 proiezioni e dibattiti sul documentario in tutta Italia.

Amici da sempre e uniti dalla comune origine siciliana, Joshua Wahlen e Alessandro Seidita condividono anche la medesima passione per le arti visive, in particolare cinematografiche. Nel 2011 attraversano la penisola in camper con il progetto Jurodivye, per intervistare monaci, alchimisti, eremiti e cogliere gli elementi comuni a tradizioni spirituali differenti. Del 2013 è Viaggio a sud. Indagine in Sicilia, mentre nel 2016 hanno pubblicato Corrispondenze, un poema visivo sul tema della libertà realizzato in collaborazione con Franco Battiato, Sebastiano Burgaretta e i detenuti della casa di reclusione di Noto. Nel 2018 ottengono un vasto riscontro con il documentario Voci dal silenzio. Un viaggio tra gli eremiti d'Italia, che riceve numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali. Da quella fortunata esperienza nasce anche il libro che verrà presentato dopo la proiezione del documentario.

Ingresso con biglietto di 5 euro

Informazioni 348 3206302 e presso il Multisala Moncada al 0934 547001

Evento su Facebook: www.facebook.com/events/723603998611167/



