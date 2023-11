Attualita 243

Caltanissetta, al Movi prosegue l'iniziativa "Dona un gioco per un sorriso"

La Casa delle culture è aperta dal lunedì al venerdì e si raccolgono i giocattoli nuovi o usati

Redazione

“Dona un gioco per un sorriso” è l’iniziativa che il Movi sta portando avanti per portare un po’ di gioia ai bambini nel periodo di Natale. Per questa ragione è stato realizzato un punto di raccolta presso la Casa delle culture e del volontariato in via Xiboli, 310 la mattina dalle 9 alle 13 e il pomeriggio dalle 16 alle 20. La Casa delle culture è aperta dal lunedì al venerdì e si raccolgono i giocattoli nuovi o usati che il Movi poi provvederà a donare per il periodo di Natale ai bambini.



