Attualita 254

Caltanissetta, al liceo Scientifico "Alessandro Volta" finite le riprese di un cortometraggio

Il progetto nell'ambito del "Piano nazionale di educazione all’immagine per le scuole" promosso dal Miur

Redazione

Si sono concluse le riprese del cortometraggio realizzato dal Liceo Scientifico “Alessandro Volta" di Caltanissetta. Il film è stato realizzato all’interno del progetto “Piano nazionale di educazione all’immagine per le scuole” promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. A seguirlo da vicino le docenti Adriana Valenza e Monica Alaimo, coordinate dal dirigente scolastico, Vito Parisi.

La realizzazione del corto però, è solo l’ultimo tassello di un percorso lungo un anno, in cui degli esperti esterni hanno guidato i ragazzi alla conoscenza della macchina Cinema. Uno su tutti il regista e coordinatore del progetto, Salvatore Pellegrino, che insieme ai ragazzi ha scritto il soggetto e poi la sceneggiatura. Tanti altri gli esperti che hanno contribuito alla crescita del progetto, come Maria Francesca Tona, che lavora nei set cinematografici come direttrice di produzione ed Enrico Pulvirenti, uno dei principali promotori del progetto e direttore artistico del festival cinematografico nazionale delle scuole “CineVolta”, nel quale a Dicembre il corto sarà presentato.



