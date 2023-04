Eventi 272

Caltanissetta, al liceo "Ruggero Settimo" un incontro con la storica dell'arte Emanuela Pulvirenti

Ha presentato il libro "Il mondo alla finestra" insieme ai professori Salvatore Farina e Elisabetta Civiletto

Redazione

17 Aprile 2023 07:48 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-al-liceo-ruggero-settimo-un-incontro-con-la-storica-dellarte-emanuela-pulvirenti Copia Link Condividi Notizia

Lunedì 3 aprile 2023, dalle ore 9:00 alle ore 11:00, presso l'Aula Magna del Liceo Classico, Linguistico, Coreutico, Audiovisivo-Multimediale “R. Settimo”, si è tenuto un coinvolgente incontro con Emanuela Pulvirenti per la presentazione del libro ''Il mondo alla Finestra". L’incontro è stato introdotto dal prof. Salvatore Farina e dalla prof.ssa Elisabetta Civiletto, che ha, più che intervistato l’autrice, condiviso le domande e le osservazioni nate dalla lettura del libro.

La prof.ssa Pulvirenti è autrice di testi di storia dell'arte e blogger pluripremiata (https://www.didatticarte.it/Blog/). Il suo lavoro di divulgazione è prezioso per chi insegna o ama semplicemente la storia dell’arte, in quanto con un linguaggio estremamente comunicativo propone contenuti coinvolgenti e, al tempo stesso, ben approfonditi. Il libro affronta in modo originale ed inconsueto il tema dello spazio osservato da una finestra: spazio reale o immaginario, spazio che espande la stanza e attiva l’immaginazione.

Gli studenti delle classi terze che hanno seguito l’incontro sono rimasti colpiti proprio dalle molteplici possibilità di lettura che Emanuela Pulvirenti ha offerto, grazie alle quali hanno scoperto come si possano sempre esplorare significati reconditi in ogni immagine, per interpretare sempre in modo nuovo un quadro. L’incontro si inserisce nell’ambito dei percorsi di storia dell’arte che la scuola offre, con il coordinamento della Dirigente Irene Cinzia Maria Collerone e con l’organizzazione della funzione strumentale Fabio Fiorenza.



Lunedì 3 aprile 2023, dalle ore 9:00 alle ore 11:00, presso l'Aula Magna del Liceo Classico, Linguistico, Coreutico, Audiovisivo-Multimediale "R. Settimo", si è tenuto un coinvolgente incontro con Emanuela Pulvirenti per la presentazione del libro ''Il mondo alla Finestra". L'incontro è stato introdotto dal prof. Salvatore Farina e dalla prof.ssa Elisabetta Civiletto, che ha, più che intervistato l'autrice, condiviso le domande e le osservazioni nate dalla lettura del libro. La prof.ssa Pulvirenti è autrice di testi di storia dell'arte e blogger pluripremiata (https://www.didatticarte.it/Blog/). Il suo lavoro di divulgazione è prezioso per chi insegna o ama semplicemente la storia dell'arte, in quanto con un linguaggio estremamente comunicativo propone contenuti coinvolgenti e, al tempo stesso, ben approfonditi. Il libro affronta in modo originale ed inconsueto il tema dello spazio osservato da una finestra: spazio reale o immaginario, spazio che espande la stanza e attiva l'immaginazione. Gli studenti delle classi terze che hanno seguito l'incontro sono rimasti colpiti proprio dalle molteplici possibilità di lettura che Emanuela Pulvirenti ha offerto, grazie alle quali hanno scoperto come si possano sempre esplorare significati reconditi in ogni immagine, per interpretare sempre in modo nuovo un quadro. L'incontro si inserisce nell'ambito dei percorsi di storia dell'arte che la scuola offre, con il coordinamento della Dirigente Irene Cinzia Maria Collerone e con l'organizzazione della funzione strumentale Fabio Fiorenza.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare