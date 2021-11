Attualita 206

Caltanissetta, al liceo "Mignosi" un incontro per riflettere sulla mafia e il principio di legalità

A parlare con gli studenti il sostituto commissario Salvatore Falzone e l'avvocato Edoardo Vagginelli

Redazione

Si è svolto questa mattina un interessante e partecipato incontro tra gli alunni del liceo classico paritario Pietro Mignosi di Caltanissetta e due relatori: l'avvocato Edoardo Vagginelli e il sostituto commissario della Polizia di Stato Salvatore Falzone. "La riflessione sulla storia della mafia, sulla legislazione antimafia, sui principali fenomeni mafiosi, è diventata un'occasione - si legge nella pagina facebook del liceo Pietro Mignosi - per ribadire l’importante ruolo che ha ogni cittadino nel contribuire a realizzare una società giusta in cui sia rispettato il principio di legalità. Al termine dell’incontro la coordinatrice delle attività didattico educative, prof.ssa Luigia Maria Emilia Perricone, ha ringraziato i relatori, le insegnanti e gli alunni dell’istituto per l’attenzione mostrata e per le loro interessanti domande che dimostrano il particolare impegno posto nell'affrontare la tematica dell'incontro".



