Caltanissetta, al dipartimento di salute mentale dell'Asp potrebbe essere adottato il modello inglese

Incontro tra la direzione strategica e i sindacali di Cgil e UIl: in Inghilterra lavoro di equipe e meno carico di lavoro per gli pschiatri

Incontro all’Asp di Caltanissetta tra la direzione strategica ed i segretari di Cgil e Uil per affrontare la questione spinosa del dipartimento di Salute Mentale dove si registra una carenza considerevole di personale medico. Il dirigente Massimo Cacciola nel delineare i servizi erogati in ambito territoriale e ospedaliero ha aggiunto che i servizi sono stati sempre garantiti con figure professionali che prima non erano presenti.

Le organizzazioni sindacali, nel prende atto della relazione, hanno evidenziato che ci sono ancora margini di intervento per implementare l’offerta sanitaria e nello stesso tempo migliorare le condizioni di lavoro degli operatori attraverso la costruzione di graduatorie di personale medico per gli incarichi. Secondo i rappresentanti di Cgil e Uil le graduatorie consentirebbero il rapido reclutamento del personale secondo un modello inglese di assistenza in cui l’equipe prende in carico il paziente per permettere poi ai medici psichiatri di effettuare diagnosi e avere un carico di lavoro più leggero.

La seconda proposta riguarda la piena attuazione del budget della salute, anche in questo caso la Direzione Strategica e il Direttore del dipartimento hanno assunto l’impegno di definire entro l’anno l’attivazione di tutto il percorso.

Nota firmata Cgli e Uil



