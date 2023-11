Politica 147

Caltanissetta, al congresso provinciale di Azione eletta segretaria Federica Giorgio

Il presidente sarà Maurizio Fiorenza. Giorgio ha parlato di una politica incnetrata sui territori

Redazione

Si è appena concluso il congresso Provinciale unitario del partito Azione che ha eletto Federica Giorgio Segretaria provinciale di Caltanissetta e Maurizio Fiorenza presidente provinciale (di Riesi). Erano presenti al congresso Fabrizio Ferrandelli, il commissario regionale del partito nonché sindaco di Ferla e capo di gabinetto del comune di Siracusa. La mozione della segretaria neo eletta, Federica Giorgio è incentrata su una politica che metta al centro i territori e che attenzioni i temi dolenti della Sicilia, quali rifiuti, per Azione è fondamentale che le amministrazioni si impegnino a proseguire il processo di raccolta differenziata che ad oggi incontra diversi ostacoli e riteniamo che debba essere rivalutato un progetto già autorizzato dalla Regione. Siciliana con decreto 604 del 2020, che prevede un piano di compostaggio che coinvolge11 comuni della provincia.

Altro tema è quello Dell’a potenziamento Sanità e dell’accessibilità e vivibilità dei comuni con un progetto per l’abbattimento la mappatura delle barriere architettoniche. Tema sul quale la provincia è troppo indietro rispetto al resto d’Italia. Altro tema fondamentale è quello della scuola , una scuola che deve essere aperta a tutti e favorire lo sviluppo sociale e personale di tutti. C’è molto da fare in una provincia da troppo t tempo dimenticata ad ai margini della politica Regionale e Nazionale abbandonata a sé stessa ed ai suoi problemi.



