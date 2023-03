Attualita 165

Caltanissetta al centro dell'incontro strategico tra scuola, aziende e territorio

L'incontro organizzato dall'ambito territoriale di Caltanissetta ed Enna si è tenuto al Teatro Regina Margherita di Caltanissetta, si è svolto il convegno "Intelligenza nelle mani: il valore dell’alternanza

Redazione

Presso il Teatro Regina Margherita di Caltanissetta, si è svolto il convegno "Intelligenza nelle mani: il valore dell’alternanza scuola lavoro e dell’Apprendistato ai fini dell’orientamento scolastico", organizzato dall’ Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna, in collaborazione con il Comune di Caltanissetta, Anpal Servizi, Sicindustria e Unioncamere. Il convegno, che ha registrato la partecipazione di dirigenti, docenti e imprese è stato organizzato con l’obiettivo di meglio far comprendere la riforma del sistema di orientamento scolastico, prevista dal Pnrr, e la necessità di incrementare le relazioni tra scuole e imprese del territorio nisseno, richiamando esperienze e buone pratiche di Alternanza scuola-lavoro, di Apprendistato e dei corsi post-diploma Its, al fine di accompagnare gli studenti ad una scelta consapevole del percorso di studi più adatto alle loro inclinazioni e di una formazione professionalizzante di qualità, propedeutica ad un sicuro inserimento nel mondo del lavoro.

Il tema conduttore del convegno è stato ampiamente dibattuto dagli illustri relatori intervenuti, evidenziando come è sempre più importante rafforzare i rapporti tra scuola – aziende – territorio, perché è solo con la stretta sinergia di questi portatori di interesse che si può dare una svolta al successo formativo dei giovani, sviluppando di conseguenza anche il mondo aziendale nei territori interni della Sicilia. Durante i lavori sono state ben illustrate le norme che regolano l’Apprendistato per il conseguimento del Titolo, riportando oltretutto l’esperienza diretta di professori e studenti impegnati in questo percorso che ha permesso all’Ipsia Galileo Galilei, presente al Convegno di Caltanissetta, di diventare un esempio di spicco nel panorama dell’offerta formativa professionalizzante “duale” della Sicilia.

È stata altresì sottolineata l’importanza strategica dell’offerta formativa degli Its, ovvero gli Istituti Tecnici Superiori post-diploma, al centro delle riforme del Pnrr, che rappresentano una grande risorsa del sistema formativo italiano, sia per i nostri ragazzi, che possono avere finalmente la possibilità di qualificarsi professionalmente e acquisire un titolo non accademico riconosciuto e spendibile a livello europeo, sia per le aziende che hanno oggi grande difficoltà a reperire il personale qualificato.

Il Convegno proposto a Caltanissetta rappresenterà sicuramente un evento propulsore per l’economia del territorio nisseno, motivando la collaborazione scuola-impresa e la qualità della formazione dei nostri studenti sin dalla più tenera età, per evitare così che i nostri giovani si debbano spostare fuori Sicilia per trovare lavoro.



