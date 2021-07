Eventi 144

Caltanissetta, al Cefpas la presentazione del corso triennale di Medicina Generale

L'appuntamento è per domani mercoledì 28 luglio alle 9,30. conclude l’evento l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza

27 Luglio 2021 12:49

Domani 28 luglio alle ore 9.30 presso la sede del Cefpas di Caltanissetta, nella sala Giovanni Paolo II° in Via Giuseppe Mulè 1, si terrà la presentazione del “Nuovo triennio del corso di specializzazione della scuola di formazione specifica in Medicina Generale”, struttura didattica affidata al CEFPAS dalla Regione Siciliana. Si comunica che saranno rispettate tutte le misure anti-covid 19. Ecco il programma: ore 9.00 Accoglienza dei partecipanti Ore 09.30 Ecco chi interverrà: Direttore del CEFPAS, Roberto Sanfilippo; Dirigente Generale del DASOE, Mario La Rocca; Dirigente del Servizio 2 “Formazione” DASOE, Patrizia Montante; Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Palermo, Salvatore Amato; Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Catania, Ignazio La Mantia; Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Messina, Giacomo Caudo; Direttore generale dell’ ARNAS Garibaldi di Catania, Fabrizio De Nicola; Direttore generale dell'Azienda Universitaria Policlinico- San Marco di Catania, Gaetano Sirna; Apprendimento evolutivo del Medico di Medicina Generale: programmazione didattica della SMG - Pier Sergio Caltabiano, Direttore della Formazione del CEFPAS; Ruolo e compiti del Medico di Medicina Generale nel SSN - Luigi Spicola, Presidente SIMG Sicilia. Conclusioni: Ruggero Razza, Assessore alla Salute Regione Siciliana



