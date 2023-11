Politica 318

Caltanissetta, Aiello (Lega): "Question Time senza risposte, schiaffo al Consiglio Comunale"

"30 erano le Interrogazioni inserite all’ordine del giorno del Question Time di ieri, 14 della Lega"

Redazione

“Il Presidente Magrì convochi nel più breve tempo possibile una conferenza dei Capigruppo per discutere dei provvedimenti da adottare a tutela della dignità del Consiglio Comunale” – lo ha formalmente chiesto il Capogruppo della Lega, Oscar Aiello, dopo la seduta di Question Time di ieri andata a vuoto per mancanza di risposte degli Assessori e per la totale assenza dell’Amministrazione Comunale.

“30 erano le Interrogazioni inserite all’ordine del giorno del Question Time di ieri, 14 della Lega e nessuna ha avuto la possibilità di essere trattata” – dichiara Oscar Aiello, che aggiunge: “L’Amministrazione Comunale ha il dovere di rispondere entro 10 giorni ed invece alcune Interrogazioni aspettano risposta addirittura da Gennaio 2023. Pertanto ieri, a causa delle omissioni e della totale assenza della Giunta Gambino, la seduta di Question Time è andata a vuoto, causando anche un danno economico al bilancio comunale. Il totale disinteresse del Sindaco e dei suoi 8 Assessori è una grave mancanza di rispetto dell’istituzione che rappresentiamo, nonché un’offesa nei confronti del Presidente del Consiglio, che in più occasioni ha sollecitato l’Amministrazione Comunale a rispondere. Adesso – conclude il Consigliere Oscar Aiello – è arrivato il momento di cambiare metodo ed atteggiamento, improcrastinabili sono a questo punto dei provvedimenti da adottare a tutela della dignità del Consiglio Comunale”.



