Caltanissetta, Aiello (Lega): "Il Comune vigili su chi manomette le strade e non ripristina l’asfalto"

Il consigliere comunale ha presentato al Sindaco un’Interrogazione su richiesta di alcuni residenti di Via Borremans

Redazione

25 Febbraio 2021 12:58

Ancora una strada di Caltanissetta rovinata da lavori eseguiti sul manto stradale e non ripristinata. Una cattiva prassi che ha reso le vie della città a “pois”, brutte da vedere e pericolose da percorrere.E’ la denuncia del Consigliere Comunale della Lega, Oscar Aiello, che ha presentato al Sindaco un’Interrogazione su richiesta di alcuni residenti di Via Borremans.

“Il mancato ripristino del manto stradale ad opera di chi ha effettuato i lavori ha reso la Via Borremans più pericolosa. Un problema che riguarda tra l’altro tutta la Città” - dichiara Oscar Aiello, che aggiunge: “Il Comune deve vigilare sui lavori effettuati lungo le strade di Caltanissetta affinchè chi riceve l’autorizzazione provveda al ripristino dei corpi stradali e delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso immediatamente dopo l’esecuzione dei lavori”.



Con l’Interrogazione presentata dal Consigliere della Lega è stato chiesto al Sindaco: chi ha effettuato i lavori sul manto stradale di Via Borremans e perché l’asfalto non è stato ancora ripristinato; quali sono gli oneri a carico di chi effettua lavori di manomissione del suo pubblico comunale per la realizzazione di impianti di servizi a rete nel sottosuolo e a chi compete verificare.



