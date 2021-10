Politica 142

Caltanissetta, Aiello (Lega): "Avviata campagna di civiltà a favore dei diversamente abili"

Il consigliere comunale invita i cittadini a segnalare le barriere architettoniche da abbattere in vista di un documento con la mappatura

Redazione

20 Ottobre 2021 10:25

Una vera e propria “battaglia di civiltà” a favore delle persone diversamente abili è stata avviata dalla Lega di Caltanissetta tramite il consigliere comunale e Coordinatore provinciale, Oscar Aiello, che dichiara: “Caltanissetta è piena di barriere architettoniche, non solo nei marciapiedi e nelle scalinate della Città, ma anche negli edifici pubblici. Per questo motivo – spiega il Capogruppo della Lega – abbiamo lanciato una crociata a sostegno delle persone diversamente abili e delle loro famiglie. E’ stata già presentata un’Interrogazione consiliare per conoscere lo stato di attuazione del PEBA, contestualmente abbiamo già iniziato a girare la città per individuare tutte quelle barriere architettoniche che impediscono, limitano o rendono difficoltosi gli spostamenti o la fruizione di servizi, specialmente per le persone con limitata capacità motoria. Grazie alla collaborazione dei cittadini – conclude Oscar Aiello – presenterò all’Amministrazione Comunale un documento con la mappatura delle barriere architettoniche da abbattere, invito pertanto i cittadini ad inviarmi le segnalazioni tramite facebook, oppure tramite email all’indirizzo info@oscaraiello.it”.





