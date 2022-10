Caltanissetta. Ai domiciliari continua a chiamare la ex compagna che lo ha denunciato: condotto in carcere dai carabinieri

Caltanissetta. Ai domiciliari continua a chiamare la ex compagna che lo ha denunciato: condotto in carcere dai carabinieri

L'uomo è riuscito a farsi bloccare dalla ex, dalla figlia, e dalla nuora. Un comportamento che ha portato all'aggravamento della misura cautelare

Rita Cinardi

Dai domiciliari finisce in carcere per aver violato il divieto di comunicare con la persona offesa. I carabinieri di Caltanissetta hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione della misura cautelare, emessa dal gip Santi Bologna, nei confronti di un nisseno accusato del reato di maltrattamenti nei confronti dell’ex compagna. L’uomo, infatti, nonostante si trovasse ai domiciliari ha continuato a chiamare con insistenza il numero della ex compagna tanto da costringerla a bloccarlo. Successivamente, non pago del blocco, ha cominciato a chiamare la figlia, e bloccato anche da quest’ultima, ha provveduto a indirizzare le sue richieste alla nuora della donna. L’uomo, inoltre, avrebbe più volte chiesto alla ex compagna di ritirare la denuncia a suo carico dicendole che altrimenti si sarebbe suicidato. Il gip, tenuto conto della “totale inaffidabilità e spregiudicatezza dimostrata dall’indagato” e considerata la concreta possibilità di inquinamento del quadro probatorio, ha disposto la misura cautelare in carcere. L’indagato è stato condotto al Malaspina.



