Caltanissetta, ai domiciliari con una pistola giocattolo modificata ad arma da sparo e 1,5 chili di hashish: arrestato

Gli agenti della Squadra Mobile hanno sottoposto a controllo il giovane già detenuto ai domiciliari per altri reati

Redazione

Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Caltanissetta hanno tratto in arresto un uomo per detenzione di una pistola giocattolo modificata in arma da sparo e quasi 1.5 kg di hashish. L’arresto è stato convalidato in data 18.07.2023 dal Giudice per le Indagini Preliminari. La Squadra Mobile, nell’ambito del contrasto del traffico di sostanze stupefacenti nel centro storico di Caltanissetta, così come richiesto dal Questore Giusy Agnello, ha intensificato i controlli.

Domenica sera, avendo avuto notizia che un soggetto, già noto alla Squadra Mobile, potesse detenere un’arma e della droga veniva disposto un accurato controllo. Il giovane, già in regime di detenzione domiciliare per altri reati, veniva sottoposto a controllo e dalla perquisizione dell’abitazione è emerso che deteneva una pistola giocattolo artatamente modificata in arma comune da sparo e, occultata in vari nascondigli, quasi 1,5 kg di hashish e relativo materiale per il confezionamento. La sostanza sequestrata è stata analizzata dalla Polizia Scientifica ed una volta immessa sul mercato avrebbe potuto essere venduta per oltre 15.000 euro.



