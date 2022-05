Eventi 184

Caltanissetta, Aci celebra il centenario della coppa nissena: ricco il calendario degli eventi

Domani, il presidente dell'Aci Carlo Alessi ed il sindaco Roberto Gambino presenteranno le iniziative in programma

Redazione

30 Maggio 2022 19:40 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-ai-celebra-il-centenario-della-coppa-nissena-ricco-il-calendario-degli-eventi Copia Link Condividi Notizia

Si svela il nutrito programma di eventi per celebrare il centenario della Coppa Nissena. Domani 31 maggio alle ore 10.30 presso la sede dell’Automobile Club Caltanissetta si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’intenso calendario di appuntamenti dedicati alla ricorrenza. Tutte le redazioni e gli operatori della stampa sono invitati a partecipare.

I particolari saranno illustrati dal Presidente Avvocato Carlo Alessi, dal Sindaco della Città dott. Roberto Gambino, dall’Assessore allo Sport Fabio Caracausi, con il Consigliere Aci Vincenzo Calandruccio e dal Delegato provinciale ACI Sport Maurizio Giugno. Ci sarà loStaff dell’organizzazione della serie di eventi che renderanno la città centro di attenzione sportiva e culturale per l’eccellente ricorrenza. Appuntamenti dedicati alla cultura della storia dell’auto e dell’automobilismo sportivo, alla sicurezza stradale, alla storia dello sport, della città e della Sicilia. Sono trascorsi 100 anni da quel 24 maggio 1922, quando si svolse la prima edizione della Coppa Nissena in occasione dell’inaugurazione del monumento ai caduti della Grande Guerra, da allora per altre 65 volte sono tornati a ruggire i motori su un tracciato che è mutato negli anni. Il 18 Settembre si correrà la 67^ edizione preceduta da numerosi appuntamenti che l’Automobile Club Caltanissetta ha ideato per onorare la più longeva fra le cronoscalate siciliane. Il presidente Avv. Carlo Alessi in concerto con tutto il Direttivo, con Aci Sport e Aci storico e con l’Automobile Club Italia ha voluto organizzare tutto questo per esaltare e far conoscere a tutti la prestigiosa storia di un evento che da 100 anni è profondamente legato alla fama automobilistica della città e dell’intera isola. La celebrazione è parallela a quella per il centenario dell’Autodromo di Monza e le due ricorrenze si incontreranno in più punti, sempre sotto le insegne dell’Automobile Club D’Italia ed ACI Storico. Il primo evento previsto, è in programma domenica 5 giugno con la rievocazione storica della gara sul tracciato originario per la quale arriveranno in città autentici cimeli e gioielli dell’automobilismo sportivo e non solo. La manifestazione sarà diretta da Claudio Dimaria, sempre apprezzato ed infaticabile Direttore di Gara della Coppa Nissena per diversi anni. Un’occasione importante per rivalutare ulteriormente e promuovere la cultura per l’auto e per lo sport automobilistico strettamente legati.



Si svela il nutrito programma di eventi per celebrare il centenario della Coppa Nissena. Domani 31 maggio alle ore 10.30 presso la sede dell'Automobile Club Caltanissetta si terrà la conferenza stampa di presentazione dell'intenso calendario di appuntamenti dedicati alla ricorrenza. Tutte le redazioni e gli operatori della stampa sono invitati a partecipare. I particolari saranno illustrati dal Presidente Avvocato Carlo Alessi, dal Sindaco della Città dott. Roberto Gambino, dall'Assessore allo Sport Fabio Caracausi, con il Consigliere Aci Vincenzo Calandruccio e dal Delegato provinciale ACI Sport Maurizio Giugno. Ci sarà loStaff dell'organizzazione della serie di eventi che renderanno la città centro di attenzione sportiva e culturale per l'eccellente ricorrenza. Appuntamenti dedicati alla cultura della storia dell'auto e dell'automobilismo sportivo, alla sicurezza stradale, alla storia dello sport, della città e della Sicilia. Sono trascorsi 100 anni da quel 24 maggio 1922, quando si svolse la prima edizione della Coppa Nissena in occasione dell'inaugurazione del monumento ai caduti della Grande Guerra, da allora per altre 65 volte sono tornati a ruggire i motori su un tracciato che è mutato negli anni. Il 18 Settembre si correrà la 67^ edizione preceduta da numerosi appuntamenti che l'Automobile Club Caltanissetta ha ideato per onorare la più longeva fra le cronoscalate siciliane. Il presidente Avv. Carlo Alessi in concerto con tutto il Direttivo, con Aci Sport e Aci storico e con l'Automobile Club Italia ha voluto organizzare tutto questo per esaltare e far conoscere a tutti la prestigiosa storia di un evento che da 100 anni è profondamente legato alla fama automobilistica della città e dell'intera isola. La celebrazione è parallela a quella per il centenario dell'Autodromo di Monza e le due ricorrenze si incontreranno in più punti, sempre sotto le insegne dell'Automobile Club D'Italia ed ACI Storico. Il primo evento previsto, è in programma domenica 5 giugno con la rievocazione storica della gara sul tracciato originario per la quale arriveranno in città autentici cimeli e gioielli dell'automobilismo sportivo e non solo. La manifestazione sarà diretta da Claudio Dimaria, sempre apprezzato ed infaticabile Direttore di Gara della Coppa Nissena per diversi anni. Un'occasione importante per rivalutare ulteriormente e promuovere la cultura per l'auto e per lo sport automobilistico strettamente legati.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare