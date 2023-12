Cronaca 2444

Caltanissetta, aggressioni in centro storico: la polizia ha individuato e denunciato gli autori

Si tratta di due nisseni. Avrebbero prima aggredito due pakistani in un minimarket e poi un nisseno che camminava in piazza Marconi

Redazione

14 Dicembre 2023 08:27 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-aggressioni-in-centro-storico-la-polizia-ha-individuato-e-denunciato-gli-autori Copia Link Condividi Notizia

La Squadra Mobile ha individuato e denunciato alla locale Procura della Repubblica di Caltanissetta due persone di nazionalità italiana per il reato di lesioni personali. I due sarebbero gli autori delle due aggressioni avvenute lo scorso 30 novembre, in centro storico a Caltanissetta. In particolare, la prima avvenuta intorno alle 21.30 nei confronti di due pakistani che si trovavano all’interno di un mini market; la seconda avvenuta poco dopo, intorno alle 22.00, nei confronti di un nisseno che transitava per Piazza Marconi. In entrambi i casi gli aggressori avrebbero colpito con calci e pugni le vittime. Le indagini, condotte dai poliziotti della Squadra Mobile, sono coordinate dalla Procura della Repubblica che farà luce sugli episodi. Intensificati i servizi di controllo del territorio da parte delle Forze di Polizia nelle vie del centro storico cittadino, con ordinanza del Questore, anche sulla base delle intese raggiunte in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di Caltanissetta.



La Squadra Mobile ha individuato e denunciato alla locale Procura della Repubblica di Caltanissetta due persone di nazionalità italiana per il reato di lesioni personali. I due sarebbero gli autori delle due aggressioni avvenute lo scorso 30 novembre, in centro storico a Caltanissetta. In particolare, la prima avvenuta intorno alle 21.30 nei confronti di due pakistani che si trovavano all'interno di un mini market; la seconda avvenuta poco dopo, intorno alle 22.00, nei confronti di un nisseno che transitava per Piazza Marconi. In entrambi i casi gli aggressori avrebbero colpito con calci e pugni le vittime. Le indagini, condotte dai poliziotti della Squadra Mobile, sono coordinate dalla Procura della Repubblica che farà luce sugli episodi. Intensificati i servizi di controllo del territorio da parte delle Forze di Polizia nelle vie del centro storico cittadino, con ordinanza del Questore, anche sulla base delle intese raggiunte in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di Caltanissetta.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare