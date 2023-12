Cronaca 2170

Caltanissetta, aggredisce e insulta i carabinieri che lo volevano identificare: 45enne arrestato

I militari erano intervenuti in centro storico su richiesta di un cittadino pakistano che aveva subito il danneggiamento del suo mini market

Rita Cinardi

Un uomo di 45 anni, Lorenzo Cinquerughe, è stato arrestato dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale. La notte tra il 23 e il 24 dicembre i carabinieri erano intervenuti in centro storico perché un cittadino pakistano aveva segnalato il danneggiamento del proprio minimarket. I militari dell'Arma hanno chiesto i documenti, per identificare il 45enne, che si trovava nelle vicinanze, ma lui ha dato in escandescenze. L'uomo, che ha insultato e aggredito i carabinieri, è stato arrestato e condotto in carcere. Questa mattina, giorno di Natale, è prevista l'udienza di convalida. A difendere il 45enne gli avvocati Dino Milazzo e Martina Vurruso.



