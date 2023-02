Cronaca 7014

Caltanissetta, affacciati vedono la vicina riversa a terra e chiamano i soccorsi: morta 75enne

E' successo ieri sera in un'area condominiale. Sul posto sono intervenuti polizia, 118 e medico legale

Rita Cinardi

Vedono il corpo della vicina steso a terra e chiamano subito i soccorsi. E' successo ieri sera in un'area condominiale di via Mariano Rampolla, a Caltanissetta, dove è deceduta una donna di 75 anni. Alcuni vicini, affacciati alla finestra, hanno visto il corpo riverso a terra e hanno subito chiamato il numero unico per le emergenze. Poco dopo sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 con medico a bordo che ha constatato il decesso per cause naturali. Intervenuta anche la polizia scientifica, una volante e il medico legale che ha eseguito l'ispezione cadaverica. La salma su disposizione del pm di turno è stata restituita ai familiari



