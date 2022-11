Salute 185

Caltanissetta, Adricesta dona una bilancia altamente professionale al reparto di pediatria e gadget ai bimbi ricoverati

Si tratta di uno strumento dotato di statimetro e calcolo dell’indice di massa corporea piuttosto utile per lo studio delle malattie metaboliche e il trattamento dell’obesità infantile

Redazione

“Desideriamo rivolgere un ringraziamento sentito ad Adricesta nella persona della sua delegata regionale Giusi di Forti per la sua cordialità, vicinanza alla nostra unità operativa e disponibilità nell’aver donato una bilancia pesapersone altamente professionale dotata di statimetro e calcolo dell’indice di massa corporea piuttosto utile per lo studio delle malattie metaboliche e il trattamento dell’obesità infantile. Grazie anche per aver donato un sorriso ai nostri piccoli ricoverati con dei gadget graditissimi". Così il Responsabile del reparto di Pediatria del Sant'Elia Giovanni Chiara e l'infermiere coordinatore Gianfranco Bartolomeo, sulla donazione di questa mattina al reparto di Pediatria da parte della delagata di Adricesta Giusi Di Forti.

La Donazione è stata possibile grazie al ricavato dell'Iniziativa Solidale promossa il 28 gennaio del 2020 in occasione della tappa nissena del tour siciliano dell'applauditissimo spettacolo di Khora.teatro "Vincent Van Gogh. L'odore assordante del bianco". E come dice il nostro Alessandro... Evviva i bambini... Evviva l'Adricesta! In rappresentanza del personale medico della Unità operativa complessa di Pediatria e Neonatologia - Edificio A, 7° piano Ala Sud del presidio ospedaliero Sant'Elia - erano presenti le dott.sse Mirella Irene Stella Crapanzano e Flavia Maria Consuelo La Mendola, con il nuovo Primario dott. Giovanni Chiara e il suo predecessore dott. Giuseppe Paolo Cavaleri, l'infermiere coordinatore ff Gianfranco Bartolomeo.



© Riproduzione riservata

