Caltanissetta, acqua torbida: stop all'ordinanza con la quale era vietata per usi alimentari

Redazione

22 Ottobre 2021 12:49

Il sindaco di Caltanissett Roberto Gambino, ha recocato l'ordinanza dello scorso 19 ottobre, con la quale l'uso dell'acqua non era consentito per usi alimentari perchè risultata torbida. Dalle analisi di laboratorio effettuate, è emerso che i parametri sono rientrati e pertanto adesso è possibile utilizzarla. A rendere l'acqua torbida, era stato un guasto avvenuto all'impianto di sollevamento di Cozzo della Guardia, gestito da Siciliacque. Il valore della torbidità dell'acqua in ingresso al serbatorio San Giuliano, era risultato oltre il limite di legge. Su indicazione di Caltaqua e dopo il parere dell'Asp il sindaco aveva dunque emesso apposita ordinanza con la quale vietava l'utilizzo dell'acqua immessa in rete per fini alimentari.



