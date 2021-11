Cronaca 796

Caltanissetta, accoltellò l'ex fidanzato: 34enne patteggia la pena a 2 anni

Nel corso del processo la ragazza e il suo difensore, Massimiliano Bellini, hanno dimostrato che si è trattato di legittima difesa

Rita Cinardi

E’ stata condannata a 2 anni, dopo aver patteggiato la pena, la sancataldese Sonia Ingaglio accusata di aver ferito con un coltello, il 5 gennaio del 2019, l’ex fidanzato Giuseppe Randazzo. La 34enne, difesa dall’avvocato Massimiliano Bellini, è stata condannata (la pena è sospesa) per il reato di lesioni aggravate dall'uso dell'arma e premeditazione e porto abusivo dell'arma. In un primo tempo l’ipotesi era quella di tentato omicidio. Nel corso del processo però la ragazza e il suo difensore hanno dimostrato che si è trattato di legittima difesa. L’ex, infatti, è stato a sua volta condannato per stalking nei suoi confronti. Quando la donna vide spuntare per l’ennesima volta il suo ex, che l’aveva spintonata, ha tirato fuori un coltello con una lama di 7 centimetri e lo ha ferito. Agli inquirenti ha subito detto di aver agito per difendersi e senza alcuna intenzione di uccidere.



