Caltanissetta, a villa Amedeo un grest all'insegna della creatività per bambini e ragazzi

Tra le attività in programma danza, musica, sport, fotografia, bricolage, arte, inglese

Redazione

01 Agosto 2021 16:31

Al via a Caltanissetta un'attività volta alla valorizzazione del territorio, che coinvolge bambini e ragazzi fino ai diciassette anni. Ognuno di loro sarà chiamato a esprimere la propria creatività in sinergia all'interno di una cornice storica, ponte tra l'oggi e il domani... Già! Perché parliamo della Villa Amedeo, delle strutture al suo interno, degli spazi vissuti, che rappresentano i luoghi dell'anima, attraverso cui concretizzare esperienze che fondono il gioco all'apprendimento. Vengono mescolate, infatti, le sorti di due percorsi, offrendo da una parte lo svago, l'attraente e sano momento catartico, e dall'altra un veicolo di competenze (saper adoperare strumenti nel tempo prestabilito, saper applicare metodi e strategie di lavoro, lavorare in gruppo, essere proattivi e intutivi, etc.).

Insomma, l'amalgama dei laboratori (danza, musica, sport, fotografia, bricolage, arte, inglese) è di un altro livello rispetto ai grest tradizionali: pertanto, ci rivolgiamo alla cittadinanza: possiate avere fiducia e credere nelle nostre aspirazioni, poiché sapremo mettere il bene dei vostri figli al primo posto, regalando loro emozioni piacevoli. I genitori che fossero incuriositi, potranno assistere alle attività, organizzate nel pieno rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria e delle norme basilari di sicurezza per la frequentazione di spazi aperti pubblici. Bambini e ragazzi beneficiano di un'assicurazione a tutela della loro integrità fisica, sono vigilati e sono sottoposti regolarmente alla misurazione della temperatura e alla disinfezione delle mani.



