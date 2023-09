Eventi 85

Caltanissetta, a Villa Amedeo torna il "pic nic storico tra le epoche, dal 1700 al 1860"

L’evento prevede un picnic con ambientazioni d’epoca barocca, regency e vittoriana, giochi da campo e danze storiche

Redazione

Visto l’enorme successo degli scorsi anni, in occasione delle festività in onore del santo patrono della città di Caltanissetta, San Michele Arcangelo, l’associazione artistico culturale “ARTE e TENDENZA” propone, nell’ambito del calendario delle manifestazioni per il Settembre nisseno, la V° edizione dell’evento denominato: “PICNIC STORICO TRA LE EPOCHE , dal 1700 al 1860” , in data 24/09/2023 dalle ore 10:30 alle ore 18:30 presso la villa comunale Amedeo, di Caltanissetta. L’evento prevede un picnic con ambientazioni d’epoca barocca, regency e vittoriana, giochi da campo e danze storiche di coinvolgimento al fine di creare e rievocare quelle magiche atmosfere del 1700 e 1800.

Dame in costume d’epoca con piume, cappelli di paglia, ombrellini da sole ed eleganti cavalieri in giubbe settecentesche, frac, tricorni e cilindri, poseranno i loro cesti da picnic colmi di prelibatezze e porcellane vintage su raffinate tovaglie ricamate. Saranno presenti figuranti e danzatori in abiti d’epoca delle varie associazioni e compagnie

di danza storica provenienti da varie parti della Sicilia , insieme all'Associazione "REGGIMENTO REAL MARINA di San Cataldo" per ricreare nei vari spazi del parco in aree separate, ambientazioni, tableaux vivants, atmosfere e danze del XVII° e XVIII° secolo.Scopo dell’evento è favorire e coinvolgere la partecipazione dell’intera cittadinanza, per cui l’ammissione ai cittadini è libera e gratuita, previa iscrizione. I partecipanti sono invitati a preparare un pranzo da casa che trasportato in ceste da picnic sarà consumato all’ora stabilita dal programma.

Il dress code consigliato per i partecipanti è in costume storico del XVII°, XVIII°, XIX° sec. (periodo Barocco, Rococò, Regency, Vittoriano). Non perdete l 'occasione di partecipare a questo evento unico, che coniuga cultura, storia , arte e intrattenimento. Non mancate vi aspettiamo numerosi!



