Caltanissetta, a tutta velocità verso l'ospedale sbandano e sfondano una vetrina: al pronto soccorso finiscono in tre

Un uomo si era sentito male e i due amici lo stavano trasportando al Sant'Elia quando, ad un tratto, il conducente ha perso il controllo del mezzo

Singolare incidente in serata a Caltanissetta in via Maddalena Calafato. Un'auto con a bordo tre pakistani è finita fuori strada sfondando la vetrina di un negozio e danneggiando un'altra vettura posteggiata. I tre, soccorsi da un'ambulanza del 118 e dagli agenti della Polizia Municipale intervenuti sul posto, hanno riferito che stavano correndo verso l'ospedale Sant'Elia. Uno dei tre, infatti, poco prima aveva accusato un malore e così i due amici lo hanno caricato in auto e hanno cominciato la loro corsa verso il pronto soccorso. Ma una volta arrivati in via Maddalena Calafato l'uomo alla guida ha perso il controllo del mezzo finendo dritto contro un negozio di parquet. A quel punto in pronto soccorso sono finiti tutti e tre. Nessuno comunque avrebbe riportato ferite gravi.



