Caltanissetta, a San Luca ladri rubano attrezzi da giardinaggio a un volontario. Ma la telecamera di videosorveglianza non funziona

Dopo il furto è stata fatta la denuncia ma, ci racconta Nello Ambra, presidente del comitato di quartiere, la Polizia Municipale ha comunicato che la telecamera posta sul giardino della legalità non è funzionante

Redazione

Oltre il danno la beffa. Il comitato di quartiere subisce un furto di un paio di forbici da giardinaggio e di un seghetto da potatura in uso ad un volontario del quartiere che si stava occupando della manutenzione del giardino San Luca. Gli attrezzi erano appoggiati a un muretto, mentre il volontario era intento a lavorare a pochi metri di distanza. E' bastato un attimo e gli attrezi venivano rubati. "Abbiamo denunciato il furto al comando di polizia urbana - dichiara il presidente del comitato di quartiere Nello Ambra - e chiesto che venissero verificate le registrazioni dei filmati delle telecamere di sorveglianza per scoprire gli ignoti.

La delusione è stata enorme nell'apprendere all'indomani che la videosorveglianza nel parco San Luca non è funzionante. Rimaniamo basiti nel constatare che questo ancora succeda nonostante più volte abbiamo richiesto il funzionamento delle telecamere a causa di atti di vandalismo subiti in più occasioni : danni alla porticina del casotto dell'acqua, alla porta dei servizi igienici, muri imbrattati, furto del seggiolino dell'altalena dei bambini. A tal proposito sollecitiamo l'amministrazione comunale a fornirci un seggiolino, provvederà il comitato a metterlo in funzione. Chiediamo ufficialmente al comandante della polizia urbana, al sindaco e all'assessore al ramo di provvedere in tempi brevi a ripristinare la video sorveglianza, perché non è possibile che i furti e gli atti di vandalismo rimangano sempre impuniti. L'unico deterrente affinché questi atti di inciviltà possano avere un freno sono le telecamere funzionanti".



